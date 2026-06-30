CHP'li bir belediye başkanı daha rüşvetten tutuklandı
İzmir merkezli yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı.
- İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20 şüpheli gözaltına alındı.
- Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
- İfade işlemlerinin ardından Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı.
- Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında toplam 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
- Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.
- Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 20 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile 19 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan Seferihisar Adliyesine sevk edildi.
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İfade işlemlerinin ardından Yetişkin tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlar arasındaki Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve Ö.F.S. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla, diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti.