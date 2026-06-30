Bilecik'te evden ayrılmadan önce babasının aracına "Ben gidiyorum, beni bir daha aramayın" notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit Gönül'den 3 gündür haber alınamıyor. Ailenin kayıp başvurusunun ardından polis ekipleri genci bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Ailesiyle yaşayan 16 yaşındaki Yiğit Gönül, evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Babasının aracına bıraktığı not ise aileyi endişeye sürükledi.

“BENİ BİR DAHA ARAMAYIN”

Alınan bilgilere göre, Gölpazarı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde ailesi ile ikamet eden 16 yaşındaki Yiğit Gönül 3 gün önce sabah 08.00'da evinden ayrıldı. Eve bir daha dönmeyen Yiğit, babasının arabasına da "Ben gidiyorum, beni bir daha aramayın, siz bu notu bulduğunuzda ben çoktan gitmiş olacağım" notunu bıraktı.

HİÇBİR İZ YOK

Acılı baba Yasin Gönül durumu Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne iletti. En son evden çıktığı gün olan cumartesi sabahı Gölpazarı çarşı merkezinde görülen çocuğa ait bir ize henüz ulaşılamadığı öğrenildi.

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