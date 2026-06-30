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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla son iki hafta içerisinde gerçekleştirilen sıkı denetimlerde kuralları hiçe sayanlara ceza yağdı. Kavşak ve trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda yapılan kontroller sonucunda, kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen toplam 3 bin 745 araç sürücüsüne 21 milyon 530 bin lira idari para cezası uygulandı.

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