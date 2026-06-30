Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, piyasaya sürülmeye hazırlanan 503 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Hakkari'de Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde zehir tacirlerine yönelik dev bir operasyona imza atıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7’nci Hudut Alay Komutanlığı ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde düğmeye basıldı.

Hakkari'de büyük operasyon! Yarım ton uyuşturucu ele geçirildi

YARIM TON UYUŞTURUCU BULUNDU

Güvenlik güçlerinin kararlı takibi sonucu gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu imalatçılarına ve ticaretini yapanlara ağır bir darbe indirildi. Yapılan aramalarda; 503 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Hakkari'de büyük operasyon! Yarım ton uyuşturucu ele geçirildi

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli zehir taciri kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, halkın sağlığını ve geleceğini tehdit eden uyuşturucu madde ticaretine karşı mücadelenin, güvenlik güçlerinin azimli ve kararlı çalışmalarıyla kesintisiz olarak sürdürüleceğini vurguladı.

Hakkari'de büyük operasyon! Yarım ton uyuşturucu ele geçirildi

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