Hakkari'de büyük operasyon! Yarım ton uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, piyasaya sürülmeye hazırlanan 503 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
- Operasyon, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7’nci Hudut Alay Komutanlığı ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
- Aramalarda 503 kilogram esrar maddesi bulundu.
- Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkari'de Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde zehir tacirlerine yönelik dev bir operasyona imza atıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7’nci Hudut Alay Komutanlığı ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde düğmeye basıldı.
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YARIM TON UYUŞTURUCU BULUNDU
Güvenlik güçlerinin kararlı takibi sonucu gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu imalatçılarına ve ticaretini yapanlara ağır bir darbe indirildi. Yapılan aramalarda; 503 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli zehir taciri kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Yetkililer, halkın sağlığını ve geleceğini tehdit eden uyuşturucu madde ticaretine karşı mücadelenin, güvenlik güçlerinin azimli ve kararlı çalışmalarıyla kesintisiz olarak sürdürüleceğini vurguladı.