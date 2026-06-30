İstanbul’da 5 bin kişinin aynı anda horon oynayarak Guinness Dünya Rekoru kırması, Yunanistan’ı küplere bindirdi. Horonun "geleneksel Türk dansı" olarak tanıtılmasını eleştiren Yunan medyası, oyunun Pontus Rumlarının "sera" dansıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 5 bin kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.

"Horon bizumdur" sloganıyla düzenlenen organizasyonda yaklaşık 3 dakika boyunca horon oynayan ekipler, Guinness hakemlerinin onayının ardından rekor sevincini yine horonla kutladı.

5 bin kişilik rekor Yunanistanı çileden çıkardı! Bu kez horona göz diktiler

YUNANİSTAN'I ÇİLEDEN ÇIKARAN REKOR

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran rekor denemesi, Yunanistan’ı ise çileden çıkardı. Yunan basınından Newsbeast’te yayımlanan haberde horonun ‘geleneksel Türk dansı’ olarak sunulması eleştiri konusu olurken, horonun yalnızca Karadeniz'e özgü bir halk oyunu olmadığı, Pontus Rumlarının kültürel mirasının önemli unsurlarından biri olarak görülen sera dansıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Haberde, ayrıca Pontus geleneğinde sera dansının, kökeni Antik Yunan dönemindeki Pyrrhichus (Pyrrhikhos) savaş dansına dayandırıldığı savunuldu. Yorumlarda, horonun ritim, hareket dili ve toplu icra biçimi bakımından ‘sera’ ile benzer özellikler taşıdığı da iddia edildi.

Buna karşılık Türkiye'deki kültür çevreleri ve uzmanlar ise horonun, Karadeniz'in yüzyıllardır yaşayan yerel kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyor. Ayrıca uzmanlar, horonun bölgedeki Türk topluluklarının kuşaktan kuşağa aktardığı en güçlü kültürel miraslardan biri olarak kabul edildiğini ve Türkiye'nin en özgün halk oyunları arasında yer aldığını belirtiyor.

Öte yandan yetkililer, Guinness rekorunun yalnızca katılımcı sayısı ve organizasyon başarısına dayandığını, kültürel köken tartışmasıyla hiçbir ilgisi bulunmadığını özellikle vurguluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası