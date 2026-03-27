Süper Lig'in 14'üncü haftasında Chobani Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçında sarı-kırmızılı takımdan Kazımcan Karataş'ı sahaya attığı çakmakla yaralayan taraftarın 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçında sahaya attığı çakmakla Kazımcan Karataş'ı yaralayan sanık Mert Güçlü ve tarafların avukatları katıldı.

"GOLDEN SONRA ÇAKMAĞI RASTGELE FIRLATTIM"

Savunması alınan sanık Güçlü, Fenerbahçe taraftarı olduğunu, olay tarihindeki maçı izlemek üzere stada gittiğini, maçta gol olunca Galatasaraylı futbolcuların kendisinin bulunduğu tribünde yakın bulunduğu bir yere sevinmeye geldiklerini söyledi. Bu sırada tribünden çok sayıda yabancı maddenin atıldığını kaydeden Güçlü, "Anın üzüntüsü ve stresiyle yanımda bulunan çakmağı sahaya doğru rastgele fırlattım. Ancak Galatasaraylı futbolcular bulunduğum noktaya yakın bir yerde oldukları için çakmak o noktaya doğru gitti. Ben çakmağın müştekiye isabet ettiğini görmedim. Amacım çakmağı müştekiye atmak da değildi. Bir anlık refleksle böyle bir eylemde bulundum. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün ve pişmanım. Suç işleme kastım yoktur" şeklinde savunma yaptı.

Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı konuk ettiği derbi 1-1 sona ermiş; sarı-kırmızılı takımın gölünden sonraki sevinç sırasında Kazımcan Karataş’ın gözüne çakmak atılmıştı.

SAVCIDAN 2 YIL 3 AYA KADAR CEZA İSTEMİ

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Güçlü'nün "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 1 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını ve sanığa 1 yıl spor müsabakalarından men cezası verilmesini istedi.

Sanık ve avukatı, duruşmada mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme, sanık ve avukatına süre vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 16 Haziran tarihine erteledi.

Kazımcan'ın derbide yerde kaldığı an.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 1 Aralık'ta Chobani Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray futbol müsabakasında sahaya atılan çakmağın Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet ettiği belirtiliyor.

İddianamede, eylemi gerçekleştiren şüpheli hakkında, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 17. maddesinde düzenlenen "taşkınlık yapma" suçu delaletiyle "silahla kasten yaralama" suçundan, 9 aydan 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası talep ediliyor.

Öte yandan, şüpheli hakkında bir yıl spor müsabakalarından men cezası verildiği bildiriliyor.

