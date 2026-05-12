Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen ve şiddetinin düşük olması nedeniyle vatandaşlar tarafından hissedilmeyen 2.9 büyüklüğündeki deprem, ahırdaki ineklere kısa süreli panik yaşattı. Karadoruk köyünde akşam saatlerinde yaşanan sarsıntı esnasında hayvanların ve özellikle buzağıların aniden huzursuzlanarak hareketlendiği o ilginç anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken; ahırdan yükselen sesler üzerine hayvanlarını kontrol eden tesis sahibi Şener Özdemir, yaşanan olayda herhangi bir olumsuzluk meydana gelmediğini belirtti.

