2 Şubat'ta ders başı yapan yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karne heyecanını yaşadı. Karnelerini teslim alan öğrenciler ve öğretmenlerin ikinci dönemi sona erirken, zil bu kez yaz tatili için çaldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline girdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 8 Eylül 2025'te ders başı yaptı. Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart tarihlerinde yapıldı. 2 Şubat'ta başlayan ikinci dönem bugün sona erdi.

81 ilde karne heyecanı! 18 milyon öğrenci yaz tatiline girdi

Bugün 81 ilde milyonlarca öğrenci karne heyecanını yaşadı. Öğrencilerin karne heyecanına hem velier hem de öğretmenler ortak oldu.

81 ilde karne heyecanı! 18 milyon öğrenci yaz tatiline girdi

E-KARNE ERİŞİME AÇILACAK

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda 26 Haziran’da erişime açılacak. E-Karne sayesinde hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak notlar, devamsızlık bilgileri ve dönem başarı durumları takip edilebilecek.

81 ilde karne heyecanı! 18 milyon öğrenci yaz tatiline girdi

İLETİŞİM BAŞKANI’NDAN ÖĞRENCİLERE TEBRİK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlayarak karne alan tüm öğrenciler için bir mesaj yayınladı.

81 ilde karne heyecanı! 18 milyon öğrenci yaz tatiline girdi

Duran, şunları söyledi:

Evlatlarımızın yetişmesinde büyük emek ve fedakarlık gösteren kıymetli öğretmenlerimize ve her zaman onların yanında olan değerli velilerimize teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu, verimli ve neşe dolu bir tatil geçirmelerini, yeni eğitim öğretim yılına dinlenmiş ve daha güçlü bir şekilde başlamalarını temenni ediyorum.

81 ilde karne heyecanı! 18 milyon öğrenci yaz tatiline girdi

MİLYONLAR TER DÖKTÜ

Öte yandan ortaokul son sınıf öğrencileri, 13 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarını 10 Temmuz'da öğrenecek. Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 20-21 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını 22 Temmuz'da öğrenecek. Öğretmenlerin 2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri ise 29-30 Haziran'da Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

81 ilde karne heyecanı! 18 milyon öğrenci yaz tatiline girdi

"2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelgede belirlenen tarihler ise şöyle;

Başlık Tarih Açıklama Öğretmen Mesleki Çalışmalarının Başlangıcı 1 Eylül Salı Yeni eğitim öğretim yılı Birinci Dönem Okul Zili 14 Eylül Pazartesi Okullarda birinci dönem Birinci Dönem Sonu 22 Ocak 2027 Cuma İlk dönem sonu Uyum Eğitimleri 7-11 Eylül Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için Rehberlik Çalışmaları Belirtilmemiş Ortaokul, imam hatip ortaokulu 5. sınıfları, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıfları, pansiyonda kalacak öğrenciler için Birinci Dönem Ara Tatili Başlangıcı 16 Kasım Pazartesi 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı Birinci Dönem Ara Tatili Sonu 20 Kasım Cuma 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı Yarıyıl Tatili Başlangıcı 25 Ocak 2027 Pazartesi Yarıyıl Tatili Sonu 5 Şubat 2027 Cuma İkinci Dönem Okul Zili 8 Şubat 2027 Pazartesi İkinci dönemin başlangıcı İkinci Dönem Ara Tatili Başlangıcı 8 Mart 2027 Pazartesi İkinci Dönem Ara Tatili Sonu 12 Mart 2027 Cuma Öğretmen Mesleki Çalışmaları (Sene Sonu) 28-30 Haziran 2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Sonu 25 Haziran 2027 Cuma 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı

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