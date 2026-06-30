Birleşik Krallık’ta yaşayan Katie Phillips’e, koşu yaptığı sırada aniden bayıldıktan sonra kalp atış hızı ve tansiyonunu etkileyen iki kronik rahatsızlık teşhisi konuldu. Genç kadın şimdi yanında ‘acil durum tuz paketleri’ olmadan bir yere gitmediğini söylüyor.

Birleşik Krallık'ta yaşayan 26 yaşındaki Katie Phillips'in hayatı, 21 yaşındayken koşarken aniden bayılmasıyla değişti. Çocukluğundan itibaren yüzme, koşu ve atletizmle ilgilenen Phillips'e yapılan tetkiklerin ardından vazovagal senkop ve postural ortostatik taşikardi sendromu (POTS) teşhisi konuldu. Her iki rahatsızlık da kalp atış hızı ve tansiyonu etkileyerek tekrarlayan bayılma nöbetlerine yol açıyor.

KALP KRİZİ GEÇİRME RİSKİ

Sinir sistemi ile kalbi arasındaki iletişim bozukluğu nedeniyle Katie'nin kalp atış hızı zaman zaman dakikada 60'ın altından yaklaşık 200'e kadar çıkabiliyordu. Bayılmadan önce yaşadığı belirtiler üzerine aile hekimine başvuran genç kadın, acil servise sevk edildi. İlk değerlendirmelerde doktorlar akciğerinde pıhtı ya da başka ciddi bir rahatsızlıktan şüphelendi. Kan tahlilleri incelendikten sonra ise kalp krizi geçirmiş olabileceği ya da kısa süre içinde geçirme riski bulunduğu söylendi.

Koşarken bir anda yere yığıldı! Gerçek aylar sonra çıktı, şimdi çantasında ‘tuz’ olmadan evden çıkmıyor

Bu süreç Katie için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan zorlu geçti. Sürekli değişen kalp ritmi ve sık bayılma nöbetleri nedeniyle koşu ve binicilik gibi sevdiği sporları bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra kalp ritmini takip etmek amacıyla kalp monitörü takılan kadının, bu süreçte enfeksiyon geçirdiği için iyileşme süreci uzadı.

ŞİMDİYANINDA TUZ OLMADAN BİR YERE GİTMİYOR

Uzman doktorların desteğiyle hastalığını yönetmeyi öğrenen Katie, hayat tarzında önemli değişiklikler yaptı. Bol su tüketmeye, tuz oranı yüksek bir beslenme düzeni uygulamaya ve egzersizlerini kontrollü şekilde sürdürmeye başladı. Vücut sıcaklığını düzenlemekte zorlandığını belirten genç kadın, ihtiyaç duyduğunda kullanmak için yanında acil durum tuz paketleri taşıdığını söyledi. Zaman zaman çarpıntı yaşasa da yıllar içinde takılan kalp monitörleri sayesinde hastalığını daha iyi tanıyıp kontrol etmeyi başardığını ifade etti.

Koşarken bir anda yere yığıldı! Gerçek aylar sonra çıktı, şimdi çantasında ‘tuz’ olmadan evden çıkmıyor

Katie Phillips, bu yılın başlarında Londra Landmarks Yarı Maratonu'nu tamamlayarak iyileşme sürecinde önemli bir başarıya imza attı. Yaşadıklarını paylaşarak benzer belirtiler yaşayan kişilerin vücutlarının verdiği sinyalleri dikkate almalarını isteyen Phillips, sağlık sorunlarının yalnızca stres ya da kaygı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, doğru teşhis ve tedaviyle her zaman umut olduğunu söyledi.

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