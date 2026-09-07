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Dünya

Kuzey Kore'den denizde güç gösterisi: Yeni savaş gemisi hizmete girdi, zamanlaması ise manidar

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Kuzey Kore'den denizde güç gösterisi: Yeni savaş gemisi hizmete girdi, zamanlaması ise manidar
Fotoğraf Başlığı Kuzey Koreden denizde güç gösterisi: Yeni savaş gemisi hizmete girdi, zamanlaması ise manidar

Kuzey Kore, 5 bin tonluk nükleer kapasiteli savaş gemisi "Kang Kon"u ülke lideri Kim Jong-un, eşi Ri Sol-ju ve kızı Ju-ae'nin katılımıyla liman kenti Wonsan'da düzenlenen törenle hizmete aldı. Yeni savaş gemisinin ülkenin nükleer karşı saldırı yeteneklerinin bir parçası olduğunu belirten Kim, "Bu yeni nesil muhrip, gerektiğinde düşmanlara ölümcül bir misilleme darbesi indirmelidir" dedi.

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Kuzey Kore'den düşmanlarına gözdağı niteliğinde bir savunma hamlesi daha geldi. Pyonyang yönetimi, 5 bin tonluk nükleer kapasiteli savaş gemisi "Kang Kon"u ülke lideri Kim Jong-un, eşi Ri Sol-ju ve kızı Ju-ae'nin katılımıyla liman kenti Wonsan'da düzenlenen törenle hizmete aldı.

Kuzey Koreden denizde güç gösterisi: Yeni savaş gemisi hizmete girdi, zamanlaması ise manidar
Başlık ResmiKuzey Koreden denizde güç gösterisi: Yeni savaş gemisi hizmete girdi, zamanlaması ise manidar

"DÜŞMANLARA ÖLÜMCÜL BİR MİSİLLEME DARBESİ İNDİRMELİDİR"

Kim, burada yaptığı konuşmada, yeni savaş gemisinin ülkenin nükleer karşı saldırı yeteneklerinin bir parçası olduğunu belirterek, "Bu yeni nesil muhrip, gerektiğinde düşmanlara ölümcül bir misilleme darbesi indirmelidir" dedi.

Güçlü bir nükleer savaş caydırıcılığının bölgenin stratejik istikrarını korumak için gerekli olduğunu vurgulayan Kim Jong-un, "Daha önce de kanıtlandığı gibi, güç dengesini sağlamak dışında barışı korumanın başka hiçbir yolu yoktur" şeklinde konuştu.

Kuzey Koreden denizde güç gösterisi: Yeni savaş gemisi hizmete girdi, zamanlaması ise manidar
Başlık ResmiKuzey Koreden denizde güç gösterisi: Yeni savaş gemisi hizmete girdi, zamanlaması ise manidar

"DÜŞMANLARI KORKUTMALIYIZ"

Savaş caydırıcılığını güçlendirmeye yönelik politikaları sürdüreceklerini ifade eden Kim, "Duruşumuz açıktır. Düşmanları korkutmalıyız. Korkmalılar ki; bize saldırmayı düşünemesinler bile. Mevcut ve gelecekteki tehditlere kararlılıkla cevap verebilmek için ezici askeri gücümüzü sürekli olarak büyütmeye devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kuzey Koreden denizde güç gösterisi: Yeni savaş gemisi hizmete girdi, zamanlaması ise manidar
Başlık ResmiKuzey Koreden denizde güç gösterisi: Yeni savaş gemisi hizmete girdi, zamanlaması ise manidar

KİM DONANMAYI GÜÇLENDİRME PLANI İÇİN SÜRE VERDİ

Kuzeydoğu Asya'nın güvenlik ortamını ve dünya barışını koruma konusunda ilkeli ve sorumlu bir irade göstereceklerini kaydeden Kim, "Bu amaçlara hizmet edecek farklı tiplerde savaş gemilerinin inşası ve hizmete alınması, tersanelerin modernizasyonu ve altyapı inşası, deniz kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması ve yeni birliklerin kurulmasını kapsayan devasa planlar, çağımızın başarılması gereken büyük görevleridir" diye konuştu.

Kuzey Koreden denizde güç gösterisi: Yeni savaş gemisi hizmete girdi, zamanlaması ise manidar
Başlık ResmiKuzey Koreden denizde güç gösterisi: Yeni savaş gemisi hizmete girdi, zamanlaması ise manidar

Ülke donanmasını güçlendirmeye yönelik bir planın şu anda yürürlükte olduğunu aktaran Kuzey Kore lideri, "Bunu 8 ay sonra dünyaya kanıtlayacağım" diye konuştu. Sekiz aylık hedefin ne olduğu konusunda detay vermeyen Kim'in, ülkenin nükleer denizaltı geliştirme çalışmalarına atıfta bulunmuş olabileceği yorumları yapıldı.

Kuzey Koreden denizde güç gösterisi: Yeni savaş gemisi hizmete girdi, zamanlaması ise manidar
Başlık ResmiKuzey Koreden denizde güç gösterisi: Yeni savaş gemisi hizmete girdi, zamanlaması ise manidar

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

"Kang Kong" savaş gemisinin, Kuzey Kore'nin 9 Eylül'deki 78. kuruluş yıldönümünden hemen önce hizmete alınması dikkat çekti. Düzenlenen törenin Güney Kore, ABD ve Japonya'nın Güney Kore'nin Jeju Adası açıklarında yaptığı 5 günlük "Freedom Edge" adlı ortak askeri tatbikatın başladığı gün kamuoyuna duyurulması ise Kuzey Kore'den düşmanlarına gözdağı olarak yorumlandı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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