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17 yaşındaki çocuğu parkta darp edip, görüntüleri ailesine gönderdiler

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Malatya'da 17 yaşındaki bir çocuk parkta 4-5 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar bu anları kamera ile kaydederken videoyu saldırıya uğrayan çocuğun annesine gönderdiler.

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Malatya'da 17 yaşındaki çocuk, parkta 4-5 kişilik grubun saldırısına uğradı. Darp anlarını cep telefonu kamerası ile kaydeden saldırganlar, görüntüleri çocuğun ailesine yolladı.

Olay, dün Malatya kent merkezindeki bir parkta yaşandı. Öne sürülene göre, 17 yaşındaki O.K.E., parkta olduğu esnada aralarında husumet olduğu belirtilen 4-5 kişilik grupla karşılaştı. Gruptan bir kişi, O.K.E.'yi durdurup cep telefonu kamerasını açtı. Sonrasında başlayan saldırıda yere düşen O.K.E. darp edilirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Saldırganların kaydettiği görüntüler, bir yakını aracılığıyla O.K.E.'nin ailesine gönderildi. Görüntüleri seyreden aile büyük şok yaşarken, anne Güley Ertaş duruma tepki gösterdi.

17 yaşındaki çocuğu parkta darp edip, görüntüleri ailesine gönderdiler
Başlık Resmi17 yaşındaki çocuğu parkta darp edip, görüntüleri ailesine gönderdiler

"ÇOCUĞUM HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ"

Oğlunun can güvenliğinden endişe duyrduğunu söyleyen anne Güley Ertaş, yetkililerden yardım istedi. Ertaş, "Çocuğumun dün kent merkezindeki bir parkta 4-5 kişilik bir grup tarafından darp edildiğini ve bu anların cep telefonuyla kaydedildiğini öğrendik. Görüntüler bir yakınımız aracılığıyla bize ulaştırıldı. Olay sırasında çocuğum hayatını da kaybedebilirdi. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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