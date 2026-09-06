İsrail ateşkes dinlemiyor! Lübnan'da peş peşe patlamalar

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kenti çevresine peş peşe hava saldırıları düzenledi. Tyre bölgesindeki Mansuri kentinde de patlama sesleri duyulurken, saldırılarda can kaybı veya hasar olup olmadığı henüz açıklanmadı.

İsrail ordusu, Lübnan’da ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Nebatiye kenti çevresindeki çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenledi.

Lübnanlı kaynaklar, savaş uçaklarının Nebatiye çevresindeki noktalara peş peşe saldırılar gerçekleştirdiğini aktardı. Tyre bölgesine bağlı Mansuri kentinde de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

CAN KAYBI VE HASAR AÇIKLANMADI

Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4.362 kişi hayatını kaybetti, 12.378 kişi yaralandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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