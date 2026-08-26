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Dünya

İsrail’den Lübnan’a büyük saldırı! Karadan da girdiler

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İsrail’den Lübnan’a büyük saldırı! Karadan da girdiler

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini öngören anlaşmaya rağmen ülkenin güneyindeki 4 ayrı bölgede yer alan beldelere hava ve kara saldırıları düzenledi. Saldırıların ardından birçok bölgede yangın çıktığı belirtildi.

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İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki 4 bölgeye havadan ve karadan saldırı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail, Sur, Merciiyyun, Bint Cubeyl ve Nebatiye'yi hedef aldı.

Saldırılara arazi tahribatı çalışmaları, toprak barikatların kurulması ve askeri araç hareketliliği eşlik ederken, birçok bölgede yangın çıktı. İsrail mühimmat kalıntılarının patlaması sonucu ise bir Lübnanlı yaralandı.

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SUR’DA HAVA SALDIRILARI VE PATLAMALAR

İsrail savaş uçakları Sur kentine ve Mansuri beldesine iki hava saldırısı düzenledi ve Tayr Harfa beldesinin dış kısımlarındaki Vadi Hasan bölgesini bombaladı. Tayr Harfa ile Mecdelzun beldeleri arasındaki bölgeye iki hava saldırısı düzenlenirken, İsrail ordusu Mansuri ve Mecdelzun’da geniş çaplı bombardıman gerçekleştirdi. Tayr Debba beldesinde ise İsrail mühimmat kalıntısının patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

MERCİİYYUN’DA KARA HAREKETLİLİĞİ VE YANGINLAR

Merciiyyun'da İsrail ordusu Meys el-Cebel ve Merkaba beldelerinde bombardıman gerçekleştirirken, Beni Haiyan beldesi topçu ateşine tutuldu. Bombardımanla eş zamanlı olarak askeri araç hareketliliği, kazma ve yakma faaliyetleri yürütüldü.

İsrail topçusunun Hamamas Tepesi altındaki Merciiyyun Ovası'nı hedef alması sonucu bölgede yangın çıktı.

Öte yandan İsrail savaş uçakları Deyr Meymas beldesinde Litani Nehri yatağını vurdu. Kefr Kella ve Tell Nahas'taki İsrail kuvvetleri ise kavşak noktalarına toprak barikatlar kurdu.

İsrail’den Lübnan’a büyük saldırı! Karadan da girdiler
Başlık Resmiİsrail’den Lübnan’a büyük saldırı! Karadan da girdiler

BİNT CUBEYL VE NEBATİYE’DE SIZMA VE HAVA HAREKATI

Bint Cubeyl'de Aynata ve Beyt Lif beldeleri topçu ateşiyle hedef alınırken, Hillet Haris bölgesinden hareket eden askeri araçlara ağır makineli tüfeklerle ateş açılarak eşlik edildi.

Nebatiye kentinde ise İsrail ordusu Zavtar eş-Şarkiyye’de şiddetli bir saldırı gerçekleştirdi.

Bir İsrail insansız hava aracı (İHA) Davhat Kefr Rumman yolundaki bir aracı güdümlü füze ile hedef aldı, füzenin zemine çarpması sonucu araçta hasar oluştu, can kaybı yaşanmadı.

Savaş uçakları bölgeye çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi.

Ayrıca bir İsrail birliği Meyfedun beldesindeki es-Savvan Tepesi’ne sızarak bölgedeki bir eve konuşlandı.

İsrail’in 2 Mart 2026’dan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda Lübnan makamlarına göre 4 bin 350 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 307 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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