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Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar günü!

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Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar günü!

İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ölümüne ilişkin görülen davada bugün karar çıkması bekleniyor. Sanık E.Ç. hakkında 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Güngören’de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ölümüne ilişkin Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülecek davanın karara bağlanması bekleniyor.

İLK DURUŞMADA MÜTALAA AÇIKLANMIŞTI

Olaya ilişkin davanın ilk duruşması, 9 Haziran günü görülmüştü. İlk duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklamıştı. Savcılık, zanlı E.Ç. hakkında, Atlas Çağlayan’a yönelik ‘çocuğa karşı öldürme’, mağdurlar D.Ç., R.E.O., T.U.A. ile Y.O.O.’ya karşı ise ‘silahla tehdit’ ile ‘6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçlarından toplamda 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etmişti.

KARAR BEKLENİYOR

Davanın 2’inci duruşması bugün saat 10.00’da görülecek. Bugün yapılacak olan duruşmada, mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor.

Atlas Çağlayan
Başlık ResmiAtlas Çağlayan

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, E.Ç. (14) ’şüpheli’, Atlas Çağlayan ’maktul’, aralarında Çağlayan’ın ikiz kardeşi Doruk’un da bulunduğu 4 çocuk ’mağdur’, Çağlayan’ın anne ve babasının da bulunduğu 3 kişi ise ’müşteki’ sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, olay günü olan 14 Ocak günü saat 20.16 sıralarında bir kafede iki grup arasında tartışma çıktığı, bu sırada Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) E.Ç.’nin, Atlas Çağlayan’ı bıçakladığı, bu olay sonucunda ise Çağlayan’ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, olay kapsamında ise soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Ölü muayene raporunda, yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.

Hazırlanan iddianamede Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu da yer aldı. Raporda, E.Ç.’nin ’kasten öldürme’, ’6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler kanununa muhalefet’ ve ’silahla tehdit’ suçlarını işlediği, suçların fiili olarak hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu vurgulandı.

Öte yandan maktul Atlas Çağlayan’ın 15 Ocak 2026 tarihli ölü muayene raporu da iddianamede yer aldı. Rapora göre Çağlayan’ın göğüs ön ortada 3 buçuk santimlik kesi, göğüs solda 1 buçuk santimlik kesi olduğu, otopsi raporunda ise vücutta 2 adet kesici delici alet yarasının tespit edildiği, göğsünün belli yerlerinde geniş kesici delici alet yarasının bulunduğu ve bu yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu aktarıldı.

Olay gününe ait görüntü inceleme tutanakları da iddianamede yer aldı. Tutanaklara göre, olay günü E.Ç. ve arkadaşlarının kafede oturduğu, daha sonra Atlas’ın geldiği, E.Ç.’nin, kafeden çıkarken Atlas ile bakıştığı, Atlas ve arkadaşlarının SSÇ ve arkadaşlarının arkasından gittiği, E.Ç.’nin cebinden bıçak çıkarttığı, elinde bulunan bıçağı Çağlayan’a 2-3 defa sallayarak yaraladığı, SSÇ’nin maktulü bıçakladıktan sonra arkadaşları ile kaçtığı belirtildi. Öte yandan şüpheli E.Ç.’nin ve maktul Atlas Çağlayan’ın 3 aylık arama ve aranma baz verilerinde, taraflar arasında herhangi bir baz kaydına rastlanmadığı da ifade edildi. E.Ç.’nin telefonunda yapılan incelemeye göre, şüphelinin elinde silah olan birden fazla fotoğraf, tek başına silah fotoğrafları ve 1 adet çakı fotoğrafının bulunduğu da iddianamede değinildi.

21 YIL 7 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli E.Ç. hakkında, ’çocuğa karşı kasten öldürme’, ’6136 sayılı yasaya muhalefet etme’ ve ’zincirleme şekilde silahla tehdit’ suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan, 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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