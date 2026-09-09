Fidan ve Barrot arasında kritik görüşme! Hürmüz Boğazı masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, iki bakanın görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gündemde öne çıkan gelişmeler değerlendirildi.

ANA GÜNDEM SAVAŞ VE MÜZAKERELER

Görüşmenin ana başlıkları arasında Hürmüz Boğazı ve bölgede devam eden savaşa ilişkin müzakereler yer aldı. Bakan Fidan ve Fransız mevkidaşı Barrot, bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Telefon görüşmesinde ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik çözüm çabaları da ele alındı.

Fidan ve Barrot'un görüşmesinde Filistin'deki son durum ile Suriye'deki gelişmelerin de değerlendirildiği bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası