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Fidan ve Barrot arasında kritik görüşme! Hürmüz Boğazı masada

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Fidan ve Barrot arasında kritik görüşme! Hürmüz Boğazı masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, iki bakanın görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gündemde öne çıkan gelişmeler değerlendirildi.

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Görüşmenin ana başlıkları arasında Hürmüz Boğazı ve bölgede devam eden savaşa ilişkin müzakereler yer aldı. Bakan Fidan ve Fransız mevkidaşı Barrot, bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Telefon görüşmesinde ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik çözüm çabaları da ele alındı.

Fidan ve Barrot'un görüşmesinde Filistin'deki son durum ile Suriye'deki gelişmelerin de değerlendirildiği bildirildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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