Recep İvedik sersinin devam filmine ilişkin beklenen haber geldi. Milyonlarca izleyicinin heyecanla beklediği Recep İvedik 8 dijital platform üzerinden yayınlanacak. Peki, Recep İvedik 8 e zaman çıkacak, nerede yayınlanacak?

Milyonlarca izleyicinin merakla beklediği Recep İvedik 8 için resmi duyuru yapıldı. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar’ın hayat verdiği fenomen karakter, yeni filmiyle çok yakında izleyicilerle buluşacak. Yapılan açıklamaya göre, Recep İvedik 8 dijital yayın platformu Disney+ üzerinden izleyiciye sunulacak.

Şahan Gökbakar da, hayranlarına sekizinci filmin yakında Disney+’a geleceğini duyurdu.



Recep İvedik'in yayın kanalı belli oldu! Recep İvedik 8 ne zaman, nerede yayınlanacak?

RECEP İVEDİK 8 KONUSU NE OLACAK?

Recep İvedik 8’in hikayesinin ne olacağı, hangi maceralara atılacağı ve oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı gibi bilgiler henüz paylaşılmadı.Yeni filme dair hikaye ve oyuncu kadrosu gibi bilgiler ilerleyen günlerde açıklanacak.

RECEP İVEDİK 8 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şahan Gökbakar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında kullandığı "2026'da Baba zağlam geliyah!" ifadesi, filmin vizyon tarihine dair ilk net sinyali vermişti. Devam filminin 2026 yılında yayınlanması bekleniyor.

Recep İvedik 7, 9 Aralık 2022 tarihinde Disney+ platformunda yayınlanmış ve iddialara göre platforma 1 milyondan fazla abone kazandırmıştı.





Haberle İlgili Daha Fazlası