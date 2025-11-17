Türk sinemasının gişe rekortmeni serisi Recep İvedik, sekizinci filmiyle geri dönüyor. Serinin başrol oyuncusu Şahan Gökbakar, Recep İvedik 8'in çıkış tarihini verdi.

2022 yapımı Recep İvedik 7'nin ardından seriye kısa bir ara veren Şahan Gökbakar, 16 Kasım 2025 Pazar günü Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Recep İvedik'in yolda olduğunu duyurdu.

Milyonlarca hayranını heyecanlandıran paylaşamın ardından gözler yayın tarihine çevrildi.

Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak, nereden izlenecek? Resmen duyuruldu

RECEP İVEDİK 8 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şahan Gökbakar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında kullandığı "2026'da Baba zağlam geliyah!" ifadesi, filmin vizyon tarihine dair ilk net sinyali verdi. Buna göre Recep İvedik 8'in 2026 yılında yayınlanması bekleniyor.

RECEP İVEDİK 8 NEREDEN İZLENECEK?

Recep İvedik 8'in hangi platformda yayınlanacağı henüz belli değildir. Ancak serinin önceki filmi Recep İvedik 7'nin dijital platformda yayınlandığı bilinmektedir.

SEVCAN GİRGİN

