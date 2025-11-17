Borsada 3’üncü çeyrek bilançoları tamamlandı. BİM Birleşik Mağazacılık (BIMAS), Migros Ticaret (MGROS) ve Şok Marketler (SOKM) tarafından açıklanan bilançoların ardından aracı kurumlardan da yeni hedef fiyat tahminleri geldi. Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler 2025 yılının üçüncü çeyrek bilançolarını açıkladı. Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği zincir marketlerin de finansal sonuçları belli oldu. Bu kapsamda BİM Birleşik Mağazacılık (BIMAS), Migros Ticaret (MGROS) ve Şok Marketler (SOKM) tarafından açıklanan bilançoların ardından aracı kurumlardan da yeni hedef fiyat tahminleri geldi.

BIMAS HEDEF FİYAT

BIMAS 2025 yılının üçüncü çeyrek döneminde 11,252 milyar TL net kâr açıkladı. Geçen yıla göre kârlılıkta %-39 gerileme yaşandı. Borsada son kapanışını 544,50 TL seviyesinden gerçekleştiren BIMAS için, bilanço sonrası aracı kurumlardan gelen hedef fiyat tahminleri şöyle:

-Gedik Yatırım: 645,00

-Şeker Yatırım: 772,00

-Halk Yatırım: 774,80

-Kuveyt Türk Yatırım: 813,00

-Deniz Yatırım: 816,00

-İntegral Yatırım: 820,00

-İnfo Yatırım: 823,00

-Vakıf Yatırım: 825,00

-Ak Yatırım: 826,00

-İş Yatırım: 830,24

-Yapı Kredi Yatırım: 844,00

MGROS HEDEF FİYAT

MGROS ise bu yıl üçüncü çeyrekte 5,369 milyar TL kâr elde etti. Geçen yıla göre kârlılıkta %-23,72 düşüş gözlemlendi. Borsada son kapanışını 507,00 TL’den yapan MGROS hissesi için hedef fiyat tahminleri şu şekilde:

-ICBC Yatırım: 750,00 TL

-İş Yatırım: 753,15 TL

-Marbaş Yatırım: 761,00 TL

-Şeker Yatırım: 780,00 TL

-Gedik Yatırım: 824,00 TL

-Alnus Yatırım: 831,98 TL

-İnfo Yatırım: 871,00 TL

-Deniz Yatırım: 883,10 TL

-İntegral Yatırım: 890,00 TL

SOKM HEDEF FİYAT

SOKM ise üçüncü çeyrek dönemde 512,71 milyon TL zarar açıkladı. Borsada son kapanışını 45,30 TL’den yapan SOKM hissesi için hedef fiyat tahminleri şöyle:

-ICBC Yatırım: 55,00 TL

-Yapı Kredi Yatırım: 62,00 TL

-Alnus Yatırım: 64,00 TL

-Halk Yatırım: 66,45 TL

-Gedik Yatırım: 67,00 TL

-Deniz Yatırım: 68,00 TL

-İş Yatırım: 85,52 TL

ÖNEMLİ UYARI: Bu içerik, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri, KAP’a yapılan bildirimler ve aracı kurum raporlarından derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

ÖMER FARUK BİNGÖL

Haberle İlgili Daha Fazlası