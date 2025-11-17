Riski sevmeyen yatırımcılar, politika faizinin %40’ın altına gerilemesinin ardından yüksek getiri arayışını hızlandırdı. Bankalarca sunulan son oranlara bakıldığında geçen hafta en yüksek %42,00 olan mevduat oranı, bu hafta da aynı seviyede seyrediyor. 2 milyon TL’nin getirisi kaç TL oldu? En yüksek mevduat oranları hangi bankalarda? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda yeni hafta başlarken risksiz getiriyi tercih eden yatırımcılar mevduat faizlerini yakından takip ediyor. Bankalarca ilan edilen mevduat oranlarına bakıldığında ise bu hafta yeni bir düşüş gözlemlenmiyor.

Vadesiz hesapta nakit bulundurma şartı olmaksızın geçen hafta %42,00 seviyesinde bulunan en yüksek mevduat oranı, bu hafta da aynı seviyede seyrediyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

17 Kasım 2025 itibarıyla en yüksek mevduat oranları şöyle:

-Denizbank: %42,00

-Akbank: %42,00

-QNB: %41,75

-Vakıfbank: %41,50

-Yapı Kredi: %41,50

-Getir Finans: %41,00

-Alternatif Bank: %41,00

-Odea Bank: %39,50

-TEB: %39,00

-ING: %39,00

-Burgan Bank: %38,00

-Ziraat Bankası: %37,00

-Halkbank: %37,00

(Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel oranlar farklılık gösterebilir.)

250 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek orana göre 250 bin TL’nin güncel getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 250 bin TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 42,00

-Mevduat Getirisi: 7 bin 595 TL

750 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek orana göre 750 bin TL’nin güncel getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 750 bin TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 42,00

-Mevduat Getirisi: 22 bin 784 TL

2 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek orana göre 2 milyon TL’nin güncel getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 2 milyon TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 42,00

-Mevduat Getirisi: 60 bin 756 TL

PİYASADA BEKLENTİLER

TCMB’nin aralık ayındaki faiz kararı, mevduat faizlerinin seyri açısından önemli olacak. Mevcut politika faiz oranı %39,50 seviyesinde bulunuyor. Gecelik TL faizleri de geçen hafta %39,33’ten kapanış yaptı. Kasım enflasyon verisi piyasaların yakın takibinde. Merkez Bankası tarafından geçen hafta açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketine göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde bu ay %1,59 oranında artış bekleniyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde TCMB’de aralık ayında faiz indirimi beklentisi artacak.

Bankacılık kaynakları, bu senaryoda mevduat faizlerinde de yeni düşüşlerin yaşanabileceğini aktarıyor.

ÖMER FARUK BİNGÖL

