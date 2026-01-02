Kaydet

Sivas kent merkezinde sabah saatlerinde sıfırın altında 19 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı hayatı durma noktasına getirirken, Kale Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar dondurucu soğuğa rağmen ibadetlerinden taviz vermedi. Cuma namazı vakti cami içerisinde yer bulamayan çok sayıda vatandaş, termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği dakikalarda cami bahçesindeki açık alanda saf tuttu. Soğuk havaya aldırış etmeden namazlarını kılan cemaat, dondurucu şartlara rağmen dini vecibelerini yerine getirmenin huzurunu yaşadıklarını ifade etti. Namazını dışarıda kılan vatandaşlardan Eren Karakaya, hava sıcaklığı eksi 30 dereceye düşse dahi namazlarını terk etmeyeceklerini belirterek, inançlarının her türlü iklim şartından daha öncelikli olduğunu vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası