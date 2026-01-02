TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026'da yarışan Beyza Gemici, izleyiciler tarafından merak edilen bir isimdir. Gönüllüler takımından yer alan Beyza Geminici'nin yaşı, memleketi, mesleği ve kariyeri araştırılırken, yarışmadaki performansı da dikkat çekiyor. İşte Survivor Beyza Gemici'nin hayatı ve kariyerine dair detaylar...

Survivor 2026 kadrosunun açıklanmasıyla birlikte izleyicilerin en çok merak ettiği isimlerden biri de Beyza Gemici oldu. Gönüllüler takımının ilk dokunulmazlık oyununu kaybetmesiyle eleme potasına Beyza Gemici’nin ismi yer aldı. Ardından "Survivor Beyza kimdir?" sorusu gündeme geldi.

SURVİVOR BEYZA KİMDİR?

19 Mayıs 2011 doğumlu olan Beyza gemici, 2026 itibarıyla 24 yaşındadır. Aslen Giresunlu olan Gemici, İstanbul'da yaşamaktadır. Sosyal medya içerik üretici ve influencer olan tanınan Beyaz Gemici, Survivor 2026 Gönüllüler takımında yer almaktadır.

TV 8 kanalında 1 Ocak 2026 Perşembe günü ekrana gelen Survivor'da Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kazanırken Gönüller takımı kaybetti. Bu kapsamda ilk eleme adayı Beyza seçildi.

