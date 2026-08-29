Karadeniz'de Türk işletmeli "Lider Bordo Mavi" ve "Lider Kocatepe" gemilerinin peş peşe hedef alınmasının ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Karadeniz'de ticari gemiler peş peşe saldırıların hedefi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna tarafından vurulan "Necibe" adlı kargo gemisinin 18 kişilik mürettebatını kurtaran Kalyoncu Denizcilik'e ait "Ural" isimli Türk gemisi de Novorossiysk açıklarında hedef alınmıştı. Saldırıda 1 Türk denizci hayatını kaybederken, 8 denizci yaralanmıştı.

Karadeniz'de Türk bağlantılı gemilere yönelik saldırılara bir yenisinin daha eklenmesi üzerine Ankara harekete geçti.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, 26 Ağustos'ta Tuapse açıklarında "Lider Bordo Mavi" adlı Türk işletmeli geminin vurulması ve gemiyi çekmek üzere ertesi gün bölgeye gönderilen "Lider Kocatepe"nin de hedef alınmasının ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Rusya açıklarında saldırıya uğrayan "Lider Bordo Mavi" isimli kargo gemisine yardım etmek amacıyla yola çıkan ve Karadeniz’in uluslararası sularında hedef alınan Türk bayraklı Ro-Ro gemisi "L Kocatepe", Samsun Limanı’na getirildi.

SAMSUN'DAN SEBZE TAŞIYORDU

Samsun'dan Rusya'nın Tuapse Limanı'na sebze taşıyan "Lider Bordo Mavi"nin üç insansız hava aracının saldırısına uğradığı, saldırıda 5 mürettebatın yaralandığı bildirildi.

Hasar gören gemiyi çekmek üzere 27 Ağustos'ta bölgeye gönderilen "Lider Kocatepe" de bir insansız hava aracının hedefi oldu.

Karadeniz’de Türk gemilerine peş peşe saldırı! Ukrayna Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı

TÜRKİYE'DEN UKRAYNA'YA UYARI

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi ile yapılan görüşmede Türkiye'nin saldırılara ilişkin tepkisinin iletildiğini açıkladı.

Bakanlık kaynakları, "Karadeniz'de can, mal, seyrüsefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda bulunulmuştur" açıklamasını yaptı.

Türkiye ayrıca Karadeniz'de sivil gemilere yönelik saldırıların durdurulması için taraflara karşılıklı ateşkes çağrısında bulundu.

Ukrayna ise Karadeniz'in savaş bölgesi olduğunu belirterek Rusya ile ticaret yapan gemi sahiplerinin mevcut riskleri göz önünde bulundurması gerektiğini savundu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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