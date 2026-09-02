Romanya plakalı tırda yakalandı! Türkiye'ye getiriliyordu: 121 kilo 900 gram
Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Romanya plakalı bir tırda 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Romanya plakalı tır Hamzabeyli Gümrük Sahası'na girişinin ardından x-ray taramasına sevk edildi.
121 KİLO 900 GRAM
Polis ve gümrük muhafaza ekiplerinin koordineli çalışmasında, tırın dorsesindeki yüklerin arasına gizlenmiş 121 kilo 900 gram skunk bulundu.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Sürücü H.A, "uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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