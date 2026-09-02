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Yaşam

Samsun'da ilaç ve savunma sanayisi için akrep zehri üretimi başlıyor! Köyde kurdukları tesisle "sıvı altın" üretecekler

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Samsun'da ilaç ve savunma sanayisi için akrep zehri üretimi başlıyor! Köyde kurdukları tesisle

Samsun'un Bafra ilçesinde akrep yetiştiriciliği ve akrep zehri sağımı amacıyla bir merkez kuruldu. Merkezde kontrollü şartlarda yetiştirilen akreplerden elde edilen zehrin, bilimsel ve teknolojik çalışmalarda kullanılmak üzere biyolojik ham madde olarak değerlendirilmesi hedefleniyor.

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Samsun'un Bafra ilçesinde kurulan, akrep yetiştiriciliği ve zehir sağım merkezinin kurucu ortaklarından Ezgi Zengin, merkezde akreplerin kontrollü şekilde yetiştirildiğini belirterek, bakım, besleme, üreme ve zehir sağım süreçlerinin tamamının kayıt altında ve güvenli bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Elde edilen ham zehrin uygun şartlarda muhafaza edildiğini ifade eden Zengin, bu ürünün bilimsel ve teknolojik çalışmalarda kullanılabilecek biyolojik ham maddeye dönüştürülmesini amaçladıklarını kaydetti.

Samsun'da ilaç ve savunma sanayisi için akrep zehri üretimi başlıyor! Köyde kurdukları tesisle "sıvı altın" üretecekler
Başlık ResmiSamsun'da ilaç ve savunma sanayisi için akrep zehri üretimi başlıyor! Köyde kurdukları tesisle "sıvı altın" üretecekler

"HİBE YOLUYLA ŞANLIURFA'DAN AKREPLERİMİZİ GETİRDİK"

Kurucu ortak Ömer Er ise merkezin kurulmadan önce AR-GE çalışması yaptıklarını belirterek, "Öncelikle 12 akrep, 4'ü erkek olmak üzere bir AR-GE çalışması gerçekleştirdik. Daha sonra hibe yoluyla Şanlıurfa'dan akreplerimizi getirdik. Bakanlık onaylı belgelerimizi aldık ve kendi köyümüzde, kendi yerimizde bu çalışmayı hayata geçirdik." dedi.

Samsun'da ilaç ve savunma sanayisi için akrep zehri üretimi başlıyor! Köyde kurdukları tesisle "sıvı altın" üretecekler
Başlık ResmiSamsun'da ilaç ve savunma sanayisi için akrep zehri üretimi başlıyor! Köyde kurdukları tesisle "sıvı altın" üretecekler

Türkiye'de akrep zehri üzerine çalışma yapan büyük firmaların bulunduğunu ifade eden Er, Karadeniz Bölgesi'nde bu alanda ilk merkezlerden birini kurduklarını söyledi.

Samsun'da ilaç ve savunma sanayisi için akrep zehri üretimi başlıyor! Köyde kurdukları tesisle "sıvı altın" üretecekler
Başlık ResmiSamsun'da ilaç ve savunma sanayisi için akrep zehri üretimi başlıyor! Köyde kurdukları tesisle "sıvı altın" üretecekler

İLAÇ VE SAVUNMA SANAYİSİNDE ARAŞTIRILIYOR

Akrep zehrinin başta ilaç ve savunma sanayisi olmak üzere farklı alanlarda araştırıldığını belirten Er, "Biz de kendi ülkemize ve bölgemize faydalı olabilmek amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Teknoloji Transfer Merkezi'nde AR-GE çalışması başlattık. Eylül ayında gerekli çalışmalar başlayacak." diye konuştu. Er, projeyi kendi imkanlarıyla hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Merkezde yürütülecek AR-GE çalışmalarının tamamlanmasıyla elde edilecek akrep zehrinin farklı bilimsel ve teknolojik alanlarda değerlendirilmesi hedefleniyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bafra
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