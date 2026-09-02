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Yaşam

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınacaklar! Süreç başlıyor

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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınacaklar! Süreç başlıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi, kültürel ve doğal mirasını uluslararası alanda tanıtmak amacıyla Ordu Tarihi Evleri ve Yason Burnu’nun UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınması için proje hazırlığında.

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentin tarihi ve doğal değerlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla önemli çalışmalar başlattıklarını açıkladı.

Bu kapsamda başta Taşbaşı olmak üzere Ordu’daki tarihi evler ve orijinal sivil mimarlık örnekleri bilimsel çalışmalarla ele alınarak "Ordu Tarihi Evleri UNESCO Dünya Mirası Geçici Liste Projesi" hazırlanacak.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınacaklar! Süreç başlıyor
Başlık ResmiUNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınacaklar! Süreç başlıyor

YASON BURNU İÇİN SÜREÇ BAŞLIYOR

Perşembe ilçesindeki Yason Burnu için de UNESCO sürecinin başlatılacağını açıklayan Güler, alanın 1. derece arkeolojik ve 2. derece doğal sit alanı olduğunu belirtti. Yason Burnu’nun 1869 tarihli kilisesi, arkeolojik değerleri ve doğal dokusuyla kentin önemli miras alanlarından biri olduğu ifade edildi.

Hazırlanacak proje ile Yason Burnu’nun korunması, gelecek nesillere aktarılması ve uluslararası ölçekte daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor. Başkan Güler, Ordu’nun tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini koruyarak UNESCO Dünya Mirası yolculuğunda güçlü adımlar atmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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