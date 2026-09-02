Dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Tuzlu Kahve gündemdeki yerini koruyor. Sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen dizinin birinci bölümünde Elit karakterini üstlenen Yasemin Ergene’nin geçirdiği değişim de sosyal medyada gündem oldu.

Sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen Tuzlu Kahve ilk bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar ve Melis Fis gibi birbirinden ünlü isimleri aynı kadroda buluşturan dizinin birinci bölümü çok beğenildi.

Tuzlu Kahve’nin Elit’i Yasemin Ergene’nin değişimi sosyal medyayı ikiye böldü

Dizinin yayınlanan ilk bölümünde uzun bir aranın ardından yeniden ekran karşısına çıkan Yasemin Ergene de dikkat çeken isimlerden biri oldu. Doktorlar dizisinde oynadığı Ela karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi, sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti.

Tuzlu Kahve’nin Elit’i Yasemin Ergene’nin değişimi sosyal medyayı ikiye böldü

Ergene’nin yeni görüntüsü sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, oyuncunun değişimi hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcılar, Yasemin Ergene’nin görünümüyle ilgili "Çok estetik yaptırmış", "Aşırı değişti" ve "Estetik yakışmış" gibi yorumlarda bulundu.

Tuzlu Kahve’nin Elit’i Yasemin Ergene’nin değişimi sosyal medyayı ikiye böldü

TUZLU KAHVE 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil ailelerinin kızları, farkında olmadan aynı ailenin iki oğluyla yollarının kesişmesiyle kendilerini beklenmedik bir hikayenin içinde bulur. Selin ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken, Murat’ın Amerika’dan yeni dönen ağabeyi Mehmet’in yolu ise Derin’le kesişir.

Hakan’la evlenmeye hazırlanan Derin, sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenmesinin ardından ilişkisini noktalar. Bu ayrılığın ardından Mehmet’le arasında beklenmedik bir yakınlaşma başlar.

Geçmişten bugüne taşınan büyük bir aile düşmanlığının gölgesinde gelişen olaylarla birlikte, iki genç kadının hayatı Aydınoğlu ailesinin iki kardeşiyle kesişir. Böylece Selin ve Derin’in kaderleri, iki kardeş üzerinden birbirine bağlanırken, aileler arasındaki yıllardır süregelen husumet de hikâyenin merkezine yerleşir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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