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ÖSYM tarih verdi... TUS 2.Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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ÖSYM tarih verdi... TUS 2.Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotoğraf Başlığı ÖSYM tarih verdi... TUS 2.Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) maratonunun ardından gözler sınav sonuç tarihine çevrildi. Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri oturumlarında ter döken doktor adayları, uzmanlık eğitimi tercihlerini belirlemek üzere TUS oturumuna katılım sağladılar. Peki, TUS 2.Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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2026-TUS 2. Dönem sınavının tamamlanmasıyla birlikte değerlendirme süreci başladı. Sınavda aldıkları puan ve başarı sıralamalarına göre kontenjan tercihi yapacak olan adaylar, ÖSYM'nin sonuç duyurusuna kilitlendi. ÖSYM'nin resmi takvimine göre TUS sonuçları T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresiyle erişime açılacak.

2026 TUS 2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin resmi takviminde yer alan bilgilere göre 2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçları 17 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek.

ÖSYM tarih verdi... TUS 2.Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiÖSYM tarih verdi... TUS 2.Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS 2026 SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Adaylar TUS 2. Dönem sonuçlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) adresi üzerinden öğrenebilecek. Sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılabilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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