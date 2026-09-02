İslam Memiş, eylül ayında altın başta olmak üzere piyasalar için dikkat çeken beklentilerini açıkladı. Ons altında 4 bin 800 dolar, gram altında ise yeniden 8 bin lira hedefini işaret eden Memiş, düşüşlerin kalıcı olmayacağını söyledi.

Finans analisti İslam Memiş, eylül ayında küresel piyasaların yoğun bir gündemle karşı karşıya kalacağını belirterek yatırımcılara önemli mesajlar verdi. Merkez bankalarının faiz kararları, ABD'den gelecek ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyleyen Memiş, özellikle altın, gümüş, petrol, Bitcoin ve Borsa İstanbul'a ilişkin beklentilerini paylaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere Avrupa Merkez Bankası, Japonya ve İngiltere Merkez Bankası gibi önemli merkez bankalarının faiz kararlarının yakından takip edileceğini belirten Memiş, faiz indirim ya da artırım beklentilerine rağmen piyasalarda belirsizliğin sürdüğünü söyledi.

Memiş, eylül ayında jeopolitik gerilimlerin de fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini ancak büyük çaplı bir hareketlilik beklemediğini dile getirdi. "Eylül ayında jeopolitik gerilim tarafında da çok böyle vurdulu kırdılı bir ay beklemediğimi özellikle belirtmek istiyorum" diyen Memiş, piyasalarda yön arayışının devam edeceğine işaret etti.

“DÜŞÜŞLERİN KALICI OLACAĞINI BEKLEMİYORUM"

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, ons altında yaşanan geri çekilmenin ardından yeniden yükseliş hareketi beklediğini söyledi. 4 bin 300 dolar seviyesinin önemli bir destek olduğunu belirten Memiş, bu seviyeden gelen tepki alımlarının ons altını yeniden 4 bin 365 dolar seviyesine taşıdığını ifade etti.

Altında rakam değişmedi, takvim değişti! İslam Memiş: Düşüşler kalıcı değil

Memiş'in açıklaması şu şekilde:

"Haftalık kapanışlarda teknik olarak ons altın tarafında 4325 dolar seviyesi önemli. Bu seviye korundukça yukarı yönlü ataklarda 4450 dolar seviyesi hedef konumunda direnç seviyesi olarak. Yani kabaca bu hafta 4350-4450 dolar aralığını takip edebilirsiniz.

Cuma günü saat 15.30'da tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik rakamları açıklanacak. Dolayısıyla MTA tarafında bir dalgalanma göreceğiz cuma günü öğleden sonra.

Ancak ben bir sonraki atakta özellikle Eylül ayı içerisinde bu belki biraz sarkabilir. Ekim ayı da olabilir. 4.800 dolar denemesini tekrar bekliyorum. Düşüşlerin kalıcı olacağını teknik olarak beklemiyorum"

Altında rakam değişmedi, takvim değişti! İslam Memiş: Düşüşler kalıcı değil

GRAM ALTINDA 8 BİN LİRA BEKLENTİSİ

Ağustos ayında beklediği 8 bin lira seviyesinin gerçekleşmediğini ancak bu hedefinden vazgeçmediğini ifade eden Memiş, "Tekrar bu 8.000 hedefi mutlaka radarımda olacaktır" dedi. Analist, eylül ayıyla birlikte gram altının yalnızca ons altından değil, dolar/TL kurundan da destek alabileceğini öngördü.

FİZİKİ ALTINDA DİKKAT ÇEKEN "İŞÇİLİK" FIRSATI

Fiziki altın piyasasındaki işçilik farklarına da dikkat çeken Memiş, Türkiye'deki fiziki altının fiyat avantajına işaret etti. İşçilik farklarının bazı dönemlerde eksi seviyelere kadar gerilediğini belirten Memiş, son durumda yaklaşık 800 dolarlık bir fark bulunduğunu söyledi. Özellikle düğün hazırlığında olanlar ve fiziki altın borcu bulunanların bu fiyatlamayı dikkate alması gerektiğini ifade etti.

Altında rakam değişmedi, takvim değişti! İslam Memiş: Düşüşler kalıcı değil

Memiş, "Fiziki altın tarafında piyasada ve dünyada en ucuz altın yine Türkiye'de" dedi. Fiziki altın tarafındaki eksi işçilik farkının yatırımcı açısından önemli bir avantaj oluşturduğunu belirten Memiş, bu durumun özellikle fiziki altın almayı planlayanlar açısından dikkat çekici olduğunu söyledi.

GÜMÜŞTE HEDEF 75 DOLAR

Gümüş fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde de yükseliş beklentisini koruyan Memiş, ons gümüşün 65 dolar, gram gümüşün ise 101 lira seviyelerinde bulunduğunu belirtti. Gümüşte yaşanan geri çekilmelerin kalıcı olmayacağını savunan Memiş, kısa vadede 62-65 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Altında rakam değişmedi, takvim değişti! İslam Memiş: Düşüşler kalıcı değil

PETROL İÇİN SERT DÜŞÜŞ UYARISI

Petrol fiyatlarında ise diğer değerli metallerin aksine daha temkinli bir tablo çizen Memiş, yükselişlerin kalıcı olmayacağını düşündüğünü belirtti. Petrolün 96 dolar seviyesini gördüğünü ve 95 dolar civarında işlem gördüğünü ifade eden Memiş, yatırımcıları muhtemel sert düşüşlere karşı uyardı.

"Petrol tarafında yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Aksine sert düşüşler yaşanabilir" diyen Memiş, petrol için 68-70 dolar seviyelerinin altına sarkma ihtimalini gündeme getirdi. ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarında yükselişe neden olduğunu belirten Memiş, buna rağmen mevcut yükselişin kalıcı olmayacağı görüşünü yineledi.

Altında rakam değişmedi, takvim değişti! İslam Memiş: Düşüşler kalıcı değil

BİTCOİN'DE 85 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

Kripto para piyasasında ise Bitcoin'in 80 bin dolar seviyesini test ettikten sonra 77 bin dolar seviyelerine gerilediğini belirten Memiş, kısa vadede 75-80 bin dolar aralığının önemini koruduğunu söyledi. Bitcoin'de ilk önemli direnç seviyesinin 85 bin dolar olduğunu belirten Memiş, bu seviyenin eylül ayında görülme ihtimalinin güçlü olduğunu ifade etti.

Memiş, "85.000 dolar seviyesinin bu ay içerisinde görülme olasılığı güçlü" değerlendirmesinde bulundu. Uzman isim, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olması gerektiğine işaret etti.

BORSA İSTANBUL İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Borsa İstanbul 100 endeksindeki satışlara da değinen Memiş, endeksin 14 bin puanın üzerinde tutunma çabasının devam ettiğini söyledi. BIST 100'de 13 bin 800-14 bin 200 puan aralığının takip edilmesi gerektiğini belirten Memiş, 14 bin puanın altındaki seviyeleri teknik açıdan alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam ettiğini ifade etti.

Altında rakam değişmedi, takvim değişti! İslam Memiş: Düşüşler kalıcı değil

Yıl sonu hedefinin 16 bin puan olduğunu belirten Memiş, geri çekilmelerin kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Ancak analist, Borsa İstanbul'da göz ardı edilmemesi gereken önemli bir risk bulunduğuna da dikkat çekti.

Memiş, BIST 100'de 12 bin 500-13 bin puan aralığında teknik olarak kapanmamış bir boşluk bulunduğunu belirtti. "Orada bir risk var" diyen Memiş, bu boşluğun hangi ayda ve hangi gelişmeyle kapanacağının şimdiden öngörülemeyeceğini söyledi. Bu nedenle söz konusu bölgenin yatırımcılar açısından bir risk unsuru olarak takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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