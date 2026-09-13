Elektrik ihracatına hazırlanıyor: Kırgızistan enerjide bölgesel güç oluyor

Kırgızistan, dev enerji projeleriyle bölgenin enerji üssü olmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Caparov, Kambar-Ata 1 tamamlandığında ülkenin elektrik ihraç eden konuma geleceğini açıkladı.

Kırgızistan dev enerji projeleri ile bölgesinin enerji üssü olma yolundu ilerliyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, yerli kaynaklarla ülkenin enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayıp enerji ihracat edeceklerini bildirdi.

Kırgızistan’ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü dolayısıyla Talas şehrinde gerçekleştirilen törende konuşan Caparov “Kambar-Ata 1 hidroelektrik santralinin inşaatını tamamlarsak enerjide açığımızı kapatmakla kalmayıp, tüm Orta Asya bölgesinin enerji istikrarına katkı sağlayan ve elektrik enerjisi ihraç eden bir ülkeye dönüşeceğiz. Bugün enerjimizde açık var, 30 yıl boyunca âdeta uyuduk. 30 yılda en azından yılda bir hidroelektrik santrali inşa edip devreye almış olsaydık, bugün elektrik konusunda böyle bir sıkıntı yaşamazdık” dedi.

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Ekonomik gelişmelere de dikkat çeken Caparov, ülkenin altın rezervlerinin arttığını ve konsolide bütçenin güçlenerek geçtiğimiz yıl 1,1 trilyon somu aştığını belirtti. Ulaşım alanında da büyük projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Caparov, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesinin stratejik önemine vurgu yaparak projenin bir parçası olan Balıkçı-Koçkor demir yolunun tamamlanarak hizmete alındığını bildirdi.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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