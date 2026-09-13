Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Elektrik ihracatına hazırlanıyor: Kırgızistan enerjide bölgesel güç oluyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Elektrik ihracatına hazırlanıyor: Kırgızistan enerjide bölgesel güç oluyor

Kırgızistan, dev enerji projeleriyle bölgenin enerji üssü olmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Caparov, Kambar-Ata 1 tamamlandığında ülkenin elektrik ihraç eden konuma geleceğini açıkladı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Kırgızistan dev enerji projeleri ile bölgesinin enerji üssü olma yolundu ilerliyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, yerli kaynaklarla ülkenin enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayıp enerji ihracat edeceklerini bildirdi.

Kırgızistan’ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü dolayısıyla Talas şehrinde gerçekleştirilen törende konuşan Caparov “Kambar-Ata 1 hidroelektrik santralinin inşaatını tamamlarsak enerjide açığımızı kapatmakla kalmayıp, tüm Orta Asya bölgesinin enerji istikrarına katkı sağlayan ve elektrik enerjisi ihraç eden bir ülkeye dönüşeceğiz. Bugün enerjimizde açık var, 30 yıl boyunca âdeta uyuduk. 30 yılda en azından yılda bir hidroelektrik santrali inşa edip devreye almış olsaydık, bugün elektrik konusunda böyle bir sıkıntı yaşamazdık” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan Kırgızistan programlarına ilişkin ortak video paylaşımı

Ekonomik gelişmelere de dikkat çeken Caparov, ülkenin altın rezervlerinin arttığını ve konsolide bütçenin güçlenerek geçtiğimiz yıl 1,1 trilyon somu aştığını belirtti. Ulaşım alanında da büyük projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Caparov, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesinin stratejik önemine vurgu yaparak projenin bir parçası olan Balıkçı-Koçkor demir yolunun tamamlanarak hizmete alındığını bildirdi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
KURALLAR SİL BAŞTAN!
KURALLAR SİL BAŞTAN!
Fıstıklı sucuğa, isimsiz dönere yasak geliyor
YAZAN DA OYNAYAN DA YAPAY
YAZAN DA OYNAYAN DA YAPAY
Tek kişilik set, milyonlarca izlenme!
ŞAMPİYONLUK SÖZÜ
ŞAMPİYONLUK SÖZÜ
İsmail Kartal göreve hızlı döndü
KARTAL'IN İŞTAHI YERİNDE!
KARTAL'IN İŞTAHI YERİNDE!
Beşiktaş'ta umutları yeşerten rakamlar
GÜVENLİKTE BİRLİK!
GÜVENLİKTE BİRLİK!
Türk devletlerinin Interpol’ü; TÜRKPOL
KORİDOR SAVAŞLARI
KORİDOR SAVAŞLARI
Petrolü olan değil, yolu koruyan kazanacak
SORUŞTURMADA 6. DALGA!
SORUŞTURMADA 6. DALGA!
7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme
KIRIĞIN SIRRI ARAŞTIRILIYOR
KIRIĞIN SIRRI ARAŞTIRILIYOR
Filo Jet faciasında yeni görüntü ortaya çıktı
ÇAĞLA ÖZ YAKALANDI
ÇAĞLA ÖZ YAKALANDI
'Vanlı Kara Haydar' soruşturmasında yeni gelişme
"YANARSAM SENİ DE YAKARIM"
Yeni ses kaydı ortaya çıktı!
DERBİ ÖNCESİ BÜYÜK KAYIP!
DERBİ ÖNCESİ BÜYÜK KAYIP!
Trabzonspor'un deplasman kâbusu Konya'da sürdü
"DAHA KÜÇÜK DEPREM..."
Marmara'daki fay için yeni değerlendirme
"İYİ KARAKTER EKSİKLİĞİ VAR"
Zelenskiy'i hem davet etti, hem sert yüklendi
KOĞUŞLARI ATEŞE VERDİLER
KOĞUŞLARI ATEŞE VERDİLER
Komşudaki yangında 7 kişi öldü, yaralılar var
SAMSUN'DA 6 GOL ATILDI
SAMSUN'DA 6 GOL ATILDI
Cengiz Ünder yıldızlaştı, Çorum FK farklı kazandı
CHP'DEN YENİ PARTİ'YE!
CHP'DEN YENİ PARTİ'YE!
Belediye başkanı istifasını sundu, değişikliği yaptı
CEO'DAN
CEO'DAN "6-12 AY" UYARISI
Yapay zeka dünyasında korkutan gelişme
EVDEN NELER NELER ÇIKTI
EVDEN NELER NELER ÇIKTI
"Vanlı Kara Haydar"ın düğün takıları bulundu
DÜNYADA İKİNCİ, TÜRKİYE'DE TEK
DÜNYADA İKİNCİ, TÜRKİYE'DE TEK
İstanbul'dan kaçan soluğu burada alıyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Et ürünlerinde kurallar sil baştan: Fıstıklı sucuğa, isimsiz dönere yasak geliyor
Fıstıklı sucuğa, isimsiz dönere yasak geliyor
Kaydet
Tek kişilik set, milyonlarca izlenme! Yapay zekâlı dizi furyası
Tek kişilik set, milyonlarca izlenme!
Kaydet
Sayıları 8 milyona yaklaştı, kazalardaki payı yüzde 50'ye çıktı: Motosikletlere yeni düzenleme mi geliyor?
Motosikletlere yeni düzenleme mi geliyor?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.