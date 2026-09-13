2026-KPSS: Alan Bilgisi Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen KPSS alan bilgisi sınav sorularının tamamına https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları kısa sürede paylaşıldı. Adaylar, KPSS alan bilgisi sınavı sorularının tamamını 23 Eylül saat 23.59’a kadar görüntüleyebilecek.

KPSS alan bilgisi soru kitapçıkları yayımlandı (KPSS soruları ve cevapları görüntüleme)

2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testleri Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için tıklayın

KPSS SORU KİTAPÇIKLARI DUYURUSU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi oturumlarına ilişkin soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığını resmi internet adresi üzerinden duyurdu.

Duyuru kapsamında Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’u erişime açıld.

Haberle İlgili Daha Fazlası