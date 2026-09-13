Arnavutköy'de ormanda yangın paniği! Alevler 1 saat sonra söndürüldü

Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı. Çıkış sebebi bilinmeyen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Hacımaşlı Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Arnavutköyde ormanda yangın paniği! Alevler 1 saat sonra söndürüldü

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangının, ormanlık alanın iç tarafında olması nedeniyle ekipler alana ulaşmakta zorlanırken, alevlere karşı hava desteği istendi. Dakikalar içerisinde gelen yangın söndürme helikopterleri yangına müdahale etti. Yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sonrasında yangın söndürüldü.

Arnavutköyde ormanda yangın paniği! Alevler 1 saat sonra söndürüldü

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Arnavutköy Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu AjansıArnavutköy

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