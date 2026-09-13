Arnavutköy'de ormanda yangın paniği! Alevler 1 saat sonra söndürüldü
Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı. Çıkış sebebi bilinmeyen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Hacımaşlı Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangının, ormanlık alanın iç tarafında olması nedeniyle ekipler alana ulaşmakta zorlanırken, alevlere karşı hava desteği istendi. Dakikalar içerisinde gelen yangın söndürme helikopterleri yangına müdahale etti. Yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sonrasında yangın söndürüldü.