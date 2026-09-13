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Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan'dan kritik Suriye ziyareti! Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek

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Dışişleri Bakanı Fidan'dan kritik Suriye ziyareti! Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, 13-14 Eylül'de Suriye'yi ziyaret edecek. Şam'daki temaslarında Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edilecek olan Bakan Fidan, mevkidaşı Şeybani ile de bir araya gelecek.

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Türkiye ile Suriye arasında 8 Aralık 2024'ten bu yana hız kazanan temaslar yeni bir üst düzey ziyaretle devam ediyor. İki ülke arasındaki işbirliğinin ticaretten enerjiye kadar genişlediği süreçte Dışişleri Bakanı Fidan, kritik görüşmeler için Suriye'ye gidiyor.

Dışişleri Bakanı Fidandan kritik Suriye ziyareti! Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek
Başlık ResmiDışişleri Bakanı Fidandan kritik Suriye ziyareti! Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek

SDG'NİN FESHİ MASADA

Görüşmelerde Türkiye'yi yakından ilgilendiren Suriye'deki entegrasyon süreci de kapsamlı şekilde ele alınacak.

Bakan Fidan'ın, SDG'nin kendini feshetmesi başta olmak üzere sahadaki gelişmeleri değerlendirmesi ve bu konuda alınan kararların zamanında uygulanmasının önemine işaret etmesi bekleniyor.

Suriye'de devlet otoritesinin kapsayıcı bir temelde güçlendirilmesi de görüşmelerin başlıkları arasında olacak. Bakan Fidan'ın, Türkmenler dahil Suriye toplumunun tüm kesimlerinin eşit vatandaşlık temelinde ülkenin birlik ve refahına katkı sağlamasına ilişkin görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidandan kritik Suriye ziyareti! Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek
Başlık ResmiDışişleri Bakanı Fidandan kritik Suriye ziyareti! Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI ELE ALINACAK

Şam'daki temasların bir diğer önemli başlığını Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve İsrail'in saldırıları oluşturacak.

Bakan Fidan'ın, İsrail'in Suriye'nin güvenlik ve istikrarını giderek daha fazla tehdit eden saldırıları karşısında uluslararası toplumla birlikte atılabilecek adımları Suriyeli yetkililerle ele alması bekleniyor.

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ KAPSAMLI ŞEKİLDE ELE ALINACAK

Ziyarette, 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye ile Suriye arasında güçlenen ilişkiler de değerlendirilecek. Kalıcı istikrar, barış ve refahın sağlanmasına yönelik çalışmaların yanı sıra ticaret, enerji, ulaşım ve bağlantısallık alanlarındaki işbirliği masada olacak.

Bakan Fidan'ın bu alanlardaki işbirliğinin kurumsal ve hukuki altyapısının daha da güçlendirilmesi yönündeki Türkiye'nin iradesini yinelemesi ve bölgesel bağlantısallık projelerine ilişkin değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin korunması, devlet kurumlarının güçlendirilmesi, ekonomik toparlanmanın hızlandırılması ve bölgesel bağlantıların yeniden kurulması için desteğini sürdüreceği mesajının da ziyaret sırasında verilmesi öngörülüyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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