Kayseri’de babasının iş yerinin önünde çekirdek satarak harçlığını çıkaran 9 yaşındaki Yunus Emre’nin satıştan kazandığı parası ve annesine aldığı hediye 3 kişi tarafından çalındı. Güvenlik kameraları sayesinde yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, çalınan para ve eşyalar küçük çocuğa teslim edildi.

Kayseri'de yaşayan 9 yaşındaki Yunus Emre Özdemir, yaz tatilinde babasının iş yerinin önüne kurduğu karton çekirdek tezgahında satış yaparak harçlık çıkarmaya başladı. Küçük çocuk elindeki çekirdekleri sattıktan sonra satış yaptığı kutusunu iş yerinin önünde bırakarak lavaboya gittiği sırada yoldan geçen 3 kişi hem kutudaki paraları hem de küçük Yunus Emre'nin annesine aldığı hediyeyi çaldı. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çekirdek satan çocuğun parasını göz diktiler! O vicdansızlar yakalandı

KÜÇÜK ÇOCUKTAN HIRSIZLARA DUYGU DOLU ÇAĞRI

Eşyalarının geri getirilmesini isteyen Yunus Emre Özdemir, "Yaz tatilinde olduğumuz için arkadaşlarımla çekirdek satıyorduk. Çekirdeklerimizi satmayı bitirdik, sonrasında benim tuvaletim geldi. Ben kutuları iş yerinin önüne bıraktım. Sonrasında bir tane ağabey gelip benim bütün eşyalarımı almış. Sonra bir tane de abla gelip anneme aldığım hediyeyi almış. Ağabeyler, ablalar lütfen anneme aldığım hediye ve benim eşyalarımı getirmenizi rica ediyorum. Getirirseniz çok mutlu olurum" dedi.

Çekirdek satan çocuğun parasını göz diktiler! O vicdansızlar yakalandı

ÇOCUĞUN PARASINI VE HEDİYESİNİ ÇALAN 3 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar ve kamera incelemeleri sonucunda şüphelilerin O.T.T., (46) A.R. (57) ve A.S.Ç. (16) olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Çalınan para ve eşyalar ise 9 yaşındaki Yunus Emre'ye teslim edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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