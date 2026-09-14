Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yıllar önce ekrana gelen bazı sahneler, Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüyle ilgili yeniden açılan soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Soruşturma kapsamında dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadeye çağrılırken, dizideki bazı sahneler ile Kozinoğlu’nun ölümü arasındaki dikkat çekici benzerlikler mercek altına alındı. Öte yandan ifadeye çağrılan senaristlerden Bahadır Özdener’in yıllar önce Mehmet Ali Birand’ın sunduğu 32. Gün programında Kozinoğlu hakkında yaptığı açıklamalar ve Birand’ın “Müneccim misiniz?” sorusu da yeniden gündeme geldi.

Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın yeniden açılmasıyla, '32. Gün' programının yıllar önceki bir bölümünde yaşanan dikkat çekici diyalog da yeniden gündeme geldi. Mehmet Ali Birand’ın 2009 yılında Kurtlar Vadisi ekibine yönelttiği “Müneccim misiniz?” sorusu, dizinin bazı sahnelerinin soruşturma kapsamında incelenmesi ve senaristlerin ifadeye çağrılmasının ardından yeniden konuşulmaya başlandı.

Kaşif Kozinoğlu

KURTLAR VADİSİ SENARİSTLERİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, daha önce verilen takipsizlik kararının kaldırılmasının ardından yeniden ele alındı.

Soruşturma kapsamında Kozinoğlu’nun mezarı açılarak fethi kabir işlemi gerçekleştirildi. Dosyada cezaevi personeli, sağlık çalışanları ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler hakkında adli işlemler yapılırken, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan da “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Senaristlerin ifadeye çağrılmasında, dizinin bazı bölümlerinde yer alan sahneler ile Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü arasındaki benzerliklerin araştırılması etkili oldu.

Birand’ın yıllar önce Kurtlar Vadisi ekibine sorduğu soru bugün yeniden gündemde: “Müneccim misiniz?”

Soruşturma kapsamında ayrıca dizinin 79. bölümünde gösterilen “34 FG 7061” plakalı araç da incelenen detaylar arasında yer aldı.

Kaşif Kozinoğlu 13 Kasım 2011'de hayatını kaybetmişti. 10 Kasım 2011'de ise 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinin 10 Kasım 2011'de yayınlanan 136. bölümünde 'Kazım Kaşifoğlu' karakteri ihanet ile suçlanmasının ardından öldürülmüştü.

136. BÖLÜMDEKİ SAHNE DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında özellikle dizinin 10 Kasım 2011'de yayınlanan 136. bölümü mercek altına alındı. Bölümde “Kazım Kaşifoğlu” karakteri ihanetle suçlanmasının ardından öldürülüyordu.

Birand’ın yıllar önce Kurtlar Vadisi ekibine sorduğu soru bugün yeniden gündemde: “Müneccim misiniz?”

Dikkat çeken noktalardan biri ise bölümün yayın tarihi ile Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü arasındaki zamanlama oldu. Bölümün yayınlanmasından yalnızca birkaç gün sonra, 13 Kasım 2011'de Kozinoğlu Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetti. Dizideki kurgu karakter ile gerçek hayattaki Kozinoğlu arasındaki bu zamanlama soruşturma kapsamında incelenen başlıklardan biri oldu.

Birand’ın yıllar önce Kurtlar Vadisi ekibine sorduğu soru bugün yeniden gündemde: “Müneccim misiniz?”

Kozinoğlu’nun ölümünün ardından yayınlanan 8 Aralık 2011 tarihli 139. bölümde de “Kazım Kaşifoğlu” karakterinin öldürüldüğü sahne yeniden dikkat çekti. Bu sahnede karakterin spor yaptıktan ve duş aldıktan sonra koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülmesi ve ölümün kalp krizi olarak gösterilmesi de dosya kapsamında gündeme geldi.

Fotoğraf: 32. Gün YouTube kanalı

2009’DA BİRAND’DAN DİKKAT ÇEKEN SORU

Kozinoğlu isminin Kurtlar Vadisi ekibiyle gündeme gelmesi ise yeni değil.

2009 yılında Mehmet Ali Birand’ın sunduğu 32. Gün programına dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ile senaristleri Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan konuk olmuştu. Programda Kurtlar Vadisi üzerinden derin devlet, istihbarat yapılanmaları ve Ergenekon iddiaları konuşulmuştu.

Program sırasında Birand, dizinin gerçek hayattaki bazı gelişmeleri önceden biliyor gibi görünmesine ilişkin doğrudan bir soru yöneltti.

Bahadır Özdener - Necati Şaşmaz

“MÜNECCİM MİSİNİZ, DEVLETİN İÇİNDEKİ ADAMLARDAN MI ÖĞRENİYORSUNUZ?”

Birand’ın bu sorusuna Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, dizinin devlet içerisinden bilgi sızdırılması yoluyla hazırlanmadığını savunarak cevap verdi. Senaristler, Türkiye’de yaşanan gelişmeleri ve dünyadaki istihbarat yapılanmalarını takip ettiklerini, bunları analiz ederek senaryoya dönüştürdüklerini ifade etti.

Bahadır Özdener

ÖZDENER: “BU DEVLETİN İÇERİSİYLE İLGİLİ BİR MESELE”

Programda Kaşif Kozinoğlu ismi de doğrudan gündeme geldi.

Bahadır Özdener, Deli Yürek: Bumerang Cehennemi filminin Diyarbakır’daki çekimleri sırasında Atilla Uğur’un bölgedeki istihbarat yapılanmasında görevli olduğunu sonradan öğrendiklerini anlattı. Özdener, bu bilginin Kaşif Kozinoğlu’nun kendi iç iletişimlerinde yer alan bir bilgi olduğunu söyledi.

Yaşananların istihbarat birimleri arasındaki bir meselenin medyaya yansıması olduğunu savunan Özdener, “Bu devletin içerisiyle ilgili bir meseledir, bizle ilgili değildir” diyerek senaryo ekibinin devlet içerisinden bilgi aldığı iddiasını kabul etmedi.

Cüneyt Aysan - Bahadır Özdener

AYSAN: “BU BİZE YAPILAN BİR HAKSIZLIK”

Cüneyt Aysan da programda Kurtlar Vadisi’nin gerçek olayları önceden bildiği yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Aysan, böyle bir durumun senaristlere haksızlık olduğunu belirterek devlet kurumlarının işlerini bırakıp bir dizi senaryosu hazırlamasının ve bu senaryonun uzun yıllar sürdürülmesinin sanıldığı kadar kolay olmadığını söyledi.

Cüneyt Aysan

Gerçek hayattaki gelişmelerin önceden bilinerek diziye aktarılmasının mümkün olmadığını savunan Aysan, bunun “zor iş” olduğunu ifade etti.

YILLAR SONRA AYNI SORU YENİDEN GÜNDEMDE

Aradan geçen yılların ardından Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden açılması, Kurtlar Vadisi Pusu’daki bazı sahnelerin dosya kapsamında incelenmesi ve dizinin senaristlerinin ifadeye çağrılması, 2009 yılında Mehmet Ali Birand’ın yönelttiği “Müneccim misiniz?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Ancak soruşturmanın halen devam ettiği ve dizideki kurgu ile gerçek hayattaki olaylar arasındaki bağlantının soruşturma kapsamında araştırıldığı belirtiliyor.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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