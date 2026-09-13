Sınır kapılarında yeni dönem! Türk pasaportu olana ayrıcalık geliyor

Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri arasında seyahatleri kolaylaştıracak yeni bir uygulamaya geçiliyor. Türk pasaportu taşıyan yolcular, üye ülkelere seyahet ettiklerinde sınır kapıları ve havalimanlarında farklı bir geçiş noktasını kullanabilecek.

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında seyahatlerin daha kolay hâle getirilmesi amacıyla ortak bir pasaport kontrol sistemi üzerinde çalışma başlatıldı. Yeni sisteme ilişkin ayrıntılar, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından gündeme geldi.

AB MODELİ ÖRNEK ALINDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, toplantının sonrası yaptığı açıklamada uygulamaya ilişkin bilgi verdi. Çiftçi, sistemin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanılan modele benzer şekilde tasarlandığını söyledi. Çalışmanın hayata geçirilmesi hâlinde Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaşları için havalimanlarında ayrı pasaport kontrol noktaları oluşturulacak. Böylece teşkilata üye ülkeler arasında seyahat eden Türk yolcular, mevcut pasaport kontrol sürecinden daha hızlı geçecek.

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TÜRKLERE AYRICALIK TANINACAK

Yeni sistemin ne zaman devreye gireceği henüz belli olmadı. Ayrı pasaport kontrol noktalarının ilk aşamada hangi ülkelerde kullanılacağı konusunda da kesinleşmiş bir takvim yok. Çalışmalar tamamlandığında, Türk devletlerinin vatandaşları için hem sınır kapılarından hem de havalimanlarından geçişler daha hızlı ve kolay olacak.

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