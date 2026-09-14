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Dünya

BRICS Zirvesi'nin gala menüsü gündem oldu: 'Otele etli yemek sipariş verdiler' iddiası ortalığı karıştırdı

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BRICS Zirvesi'nin gala menüsü gündem oldu: 'Otele etli yemek sipariş verdiler' iddiası ortalığı karıştırdı

Hindistan'da düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde konuk liderler ve basın için hazırlanan menünün tamamen vejetaryen olması tartışmalara konu oldu. Hindistan mutfağındaki etli yemek çeşitlerinin menüde yer almaması Kongre Partisi'nin sert tepkisine neden olurken, bazı liderlerin otellerine döndüklerinde etli yemek sipariş ettiği öne sürüldü.

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Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde konuklara sunulan yemekler kamuoyuna yansıdı. Liderler için hazırlanan gala yemeğinin tamamen vejetaryen olması, ülkenin yemek kültürünün yeterince yansıtılmadığı yönünde eleştirilere yol açtı.

MENÜDEKİ HER ŞEY VEJETARYEN

Hindistan merkezli haber ajansı ANI'nin aktardığı menüde, ülkenin farklı bölgelerine ait çok sayıda vejetaryen yemek yer aldı. Menüde nohut unundan yapılan "Khandvi Mille-Feuille", mantar kebabı "Khumb Galouti", peynirli "Paneer Lababdar", kuşkonmaz ve bademle hazırlanan "Gucchi Marmik", sebze yahnisi, sarı mercimekli domates çorbası ve darı pilavı gibi yemekler sunuldu. Menünün Hindistan'ın bölgesel mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla hazırlandığı belirtildi.

BRICS Zirvesinin gala menüsü gündem oldu: Otele sipariş verdiler iddiası ortalığı karıştırdı
Başlık ResmiBRICS Zirvesinin gala menüsü gündem oldu: Otele sipariş verdiler iddiası ortalığı karıştırdı

GALA MENÜSÜ ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

Ancak menünün tamamen vejetaryen olması eleştirileri de beraberinde getirdi. Kongre Partisi liderleri, Hindistan'da milyonlarca kişinin et tükettiğine dikkat çekerek ülkenin mutfak çeşitliliğinin yalnızca vejetaryen yemeklerle temsil edilmemesi gerektiğini savundu.

BRICS Zirvesinin gala menüsü gündem oldu: Otele sipariş verdiler iddiası ortalığı karıştırdı
Başlık ResmiBRICS Zirvesinin gala menüsü gündem oldu: Otele sipariş verdiler iddiası ortalığı karıştırdı

NDTV’nin haberine göre Kongre liderlerinden Pawan Khera, iktidardaki BJP'nin kendi beslenme tercihlerini başkalarına dayattığını öne sürerken, Waris Pathan da "Hindistan'ın çeşitliliğinden çok bahsediyoruz, ama bu menü çeşitliliğin kendisini yok etti!" ifadelerini kullandı. Kongre lideri Rahul Gandhi de Hindistanlıların büyük bölümünün et tükettiğini belirterek, ülkenin etli yemeklerinin de dünya liderlerine sunulması gerektiğini söyledi.

BRICS Zirvesinin gala menüsü gündem oldu: Otele sipariş verdiler iddiası ortalığı karıştırdı
Başlık ResmiBRICS Zirvesinin gala menüsü gündem oldu: Otele sipariş verdiler iddiası ortalığı karıştırdı

'OTELE DÖNDÜKLERİNDE YEMEK SİPARİŞ ETTİLER' İDDİASI

Öte yandan sosyal medyada yayılan bir videoda, zirveye katılan üst düzey yetkililerin otellerine döndüklerinde etli yemek sipariş ettiği öne sürüldü. Kısa sürede sosyal medyayı karıştıran iddia hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BRICS Zirvesinin gala menüsü gündem oldu: Otele sipariş verdiler iddiası ortalığı karıştırdı
Başlık ResmiBRICS Zirvesinin gala menüsü gündem oldu: Otele sipariş verdiler iddiası ortalığı karıştırdı
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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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