Güney Afrika'da zincirleme kaza! 21 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Western Cape eyaletinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Western Cape eyaletinde katliam gibi bir kaza meydana geldi.
Western Cape Ulaştırma Departmanı Sözcüsü Muneera Allie, yaptığı açıklamada, N1 kara yolunun Prince Albert ile Leeu-Gamka arasındaki bölümünde kaza meydana geldiğini ifade etti.
21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, YARALILAR VAR
Sözcü Allie, iki yolcu minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ağır yaralandığını belirtti. Allie, kazanın ardından çift yönlü ulaşıma kapatılan kara yolunda acil yardım ve trafik ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.