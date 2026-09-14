Depremzedelerin yaraların sarmaya devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, Hataylı bir depremzede ile olan duygulandıran bir anı paylaştı. Bakan Kurum, paylaşımına “Asrın İnşası ile sadece 455 bin konut değil, gönüller yaptık” notunu düşerken, depremzede kadın destekleri için kendisine teşekkür etti.

6 Şubat depremlerinde hasar gören 11 ilde, güvenli konutların inşası hız kesmeden sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum da depremzedelere ziyaretlerine devam ediyor.

Geçen hafta Fethiye’de düzenlenen dip çamuru temizliği ve Mapa-Şamandıra Sistemleri’nin hizmete alım törenine katılan Bakan Kurum, ziyaretten duygulandıran bir anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kurum’a depremzeden duygulandıran teşekkür! ‘455 bin konut değil, gönüller yaptık’ diyerek paylaştı

"ASRIN İNŞASI İLE GÖNÜLLER YAPTIK"

Program sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kurum, Muğla ziyaretinde karşılaştığı Hataylı depremzedenin kendisine teşekkür ettiği anlara “Asrın İnşası ile sadece 455 bin konut değil, gönüller yaptık” notunu düştü.

Bakan Kurum’a depremzeden duygulandıran teşekkür! ‘455 bin konut değil, gönüller yaptık’ diyerek paylaştı

DUYGULANDIRAN TEŞEKKÜR

Bakan Kurum’un yanına gelen Hataylı depremzede deprem sonrası süreçte kendilerine verilen desteğe teşekkür etti. Deprem döneminde Kurum’un çadırlarını ziyaret ettiğini ve bölgeye sık sık gelerek çalışmaları yerinde takip ettiğini belirten genç kadın, yaşadıkları zorlu günleri anlattı.

Bakan Kurum’a depremzeden duygulandıran teşekkür! ‘455 bin konut değil, gönüller yaptık’ diyerek paylaştı

"SİZ HEP BİZİMLE OLDUNUZ"

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan kadın “Çok zor dönemler geçirdik. Hayatta kalmaya çalıştık. Ama siz bizim soframıza geldiniz, çadırlarımızı tek tek ziyaret ettiniz. İşletmelerimizi kaybettik ama siz hep bizimle oldunuz. O süreci bizimle yaşayan bilir. Kolay değildi; oraları bu hale getirdiniz, Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Kurum’a teşekkürlerini sürdüren depremzede, “Orada yaptığınız her şey için çok teşekkür ederiz. Fazlasıyla halkın içinde oldunuz. Hakkınızı helal edin.” diyerek duygularını dile getirdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Muğla Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSIMuğla

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