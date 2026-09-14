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Yaşam

Denizcilikte dijital kolaylık! Ödemelerin yüzde 80’i internet üzerinden yapılabilecek

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Denizcilikte dijital kolaylık! Ödemelerin yüzde 80’i internet üzerinden yapılabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla denizcilik işlemlerinde ödeme süreçlerinin hız kesmeden dijitalleşmeye devam ettiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, “Artık denizcilik ödemelerinin yaklaşık yüzde 80’i kredi kartıyla çevrim içi yapılabiliyor.” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, denizcilik ödeme işlemlerinde dijitalleşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Denizcilikte dijital kolaylık! Ödemelerin yüzde 80’i internet üzerinden yapılabilecek
Başlık ResmiDenizcilikte dijital kolaylık! Ödemelerin yüzde 80’i internet üzerinden yapılabilecek

“C KODU ALARAK BANKAYA GİTME DEVRİ KAPANIYOR”

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla ödeme süreçlerinin dijitalleşmeye devam ettiğini belirten Uraloğlu, “Denizcilik ödeme işlemleri için C Kodu alarak bankaya gitme devri kapanıyor. Vatandaşlarımız, devreye aldığımız odemeler.uab.gov.tr üzerinden denizcilik ödeme işlemlerini tek noktadan takip ederek kredi kartıyla ödenebilen işlemleri çevrim içi olarak kolayca gerçekleştirebilecek.” ifadelerini kullandı.

Denizcilikte dijital kolaylık! Ödemelerin yüzde 80’i internet üzerinden yapılabilecek
Başlık ResmiDenizcilikte dijital kolaylık! Ödemelerin yüzde 80’i internet üzerinden yapılabilecek

ÖDEMELERİN YAKLAŞIK YÜZDE 80’İ KREDİ KARTIYLA YAPILABİLİYOR

Dijital ödeme imkânının geldiği noktaya dikkati çeken Uraloğlu, “Artık denizcilik ödemelerinin yaklaşık yüzde 80’i kredi kartıyla çevrim içi yapılabiliyor. Böylece vatandaşlarımızın ödeme işlemlerini daha kolay gerçekleştirmesine imkân sağlıyoruz.” diye konuştu.

Denizcilikte dijital kolaylık! Ödemelerin yüzde 80’i internet üzerinden yapılabilecek
Başlık ResmiDenizcilikte dijital kolaylık! Ödemelerin yüzde 80’i internet üzerinden yapılabilecek

Ödeme süreçlerini daha izlenebilir ve kullanıcı dostu hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, sistemin kapsamının da genişletileceğini kaydetti. Uraloğlu, “Bu imkânın harçlar dahil tüm ödemelere yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

Denizcilikte dijital kolaylık! Ödemelerin yüzde 80’i internet üzerinden yapılabilecek
Başlık ResmiDenizcilikte dijital kolaylık! Ödemelerin yüzde 80’i internet üzerinden yapılabilecek
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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