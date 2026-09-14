Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Gaziantep'te devam ediyor. Fenerbahçe, milli aranın ardından ligdeki mücadelesini Gaziantep FK deplasmanında sürdürecek. Sarı-lacivertli ekipte son günlerde teknik direktör İsmail Kartal üzerinden yaşanan gelişmelerin ardından gözler yeniden sahaya çevrilirken, Gaziantep FK da yeni teknik direktörü Orhan Ak yönetimindeki ikinci maçında güçlü rakibine karşı puan arayacak. Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta merak edilirken muhtemel 11'ler de netlik kazandı.

Ev sahibi Gaziantep FK'da karşılaşma öncesinde üç futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Nazım Sangare, Fuat Bavuk ve Ali Osman Kalın sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Marco Asensio da sakatlığı sebebiyle Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyemeyecek. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı bu akşam beIN Sports HD 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele şifreli olarak izlenecek.



Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig 5. hafta karşılaşması 14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Mücadele Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemliğini ise Mehmet Türkmen yapacak.



Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Gaziantep FK: Tobiasz, Abena, Arda, Perez, Kerim, Meleke, Maxim, Gidado, Kozlowski, Halil, Soreșcu

Fenerbahçe: Ederson, Nathan Aké, Škriniar, Brown, Semedo, Guendouzi, Kanté, İrfan Can, Kerem, Greenwood, Murio



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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