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İkinci iller arası atama takvimi belli oldu! İl dışı atamalar ne zaman?

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İkinci iller arası atama takvimi belli oldu! İl dışı atamalar ne zaman?

Öğretmenlere ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı tanındı. 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusunda tercih takvimi ve atama tarihine yer verildi. Peki, il dışı atamalar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme tercihlerinin 23-24 Eylül'de alınacağını, atama işlemlerinin ise 25 Eylül'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bugüne eğitim politikalarını şekillendirirken öğretmenlerin istekleri ve sahanın ihtiyaçları çerçevesinde kararlar aldıklarını, istişare kültürünü maarif anlayışının merkezine almayı ana ilke olarak benimsediklerini ifade etti.

İkinci iller arası atama takvimi belli oldu! İl dışı atamalar ne zaman?
Başlık Resmiİkinci iller arası atama takvimi belli oldu! İl dışı atamalar ne zaman?



Tekin, şunları kaydetti:

"Bu anlayışımız doğrultusunda, öğretmenlerimizin çalışmalarını huzur ve kolaylık içinde icra edebilmeleri için Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerimize yönelik 2026 Yılı İkinci İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusuna ilişkin hazırlık çalışmalarına başladık.

Bu kapsamda öğretmenlerimizin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak, atama işlemleri ise 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Almış olduğumuz bu kararın maarif ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

Editör : ÖZGE YİĞİT
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