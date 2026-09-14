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Sokak çetelerine geçit yok! Türkiye genelinde “Sokaklar Güvende” operasyonu!

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Sokak çetelerine geçit yok! Türkiye genelinde “Sokaklar Güvende” operasyonu!

148 eş zamanlı ‘Sokaklar Güvende’ operasyonu yapıldığını duyuran Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı.

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‘Ailem Güvende’ operasyonu ile toplumun huzur ve sükûnunu bozmaya yönelik faaliyetlerde bulundan şüpheliler bir bir tespit edilip gözaltına alınırken, ‘Sokaklar Güvende’ operasyonu da başlatıldı. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yeni operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Gürlek, 78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini, 148 eş zamanlı operasyon yapıldığını duyurdu.

Bakan Gürlek’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde milletimizin huzurunu, şehirlerimizin güvenliğini ve çocuklarımızın geleceğini tehdit eden sokak çetelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün, milyonlarca evladımızın yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında, çocuklarımızın geleceğine göz diken sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde "SOKAKLAR GÜVENDE" operasyonlarını başlattık. Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, 78 Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi; jandarma ve polis teşkilatlarımızla 148 eş zamanlı operasyon yapıldı. Uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren bu suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir. Hedefimiz; suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkânlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmektir. Bu kapsamlı operasyonların başarıyla yürütülmesinde büyük bir özveriyle görev yapan 78 Cumhuriyet Başsavcımıza, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın fedakâr mensuplarına teşekkür ediyorum. Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır! Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır! Suçtan elde edilen güç ve kazanç korunamayacaktır! Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, polis ve jandarma teşkilatlarımız ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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