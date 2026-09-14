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Yaşam

Barajda toplu balık ölümleri! Ekipler numune aldı

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Barajda toplu balık ölümleri! Ekipler numune aldı

Ayvacık ilçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Ayvacık Barajı'nda henüz belirlenemeyen nedenle balık ölümleri yaşandı.

Barajda toplu balık ölümleri! Ekipler numune aldı

 İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Barajda toplu balık ölümleri! Ekipler numune aldı

Yapılan saha incelemelerinde, balık ölümlerinin tek bir noktada yoğunlaşmadığı, baraj gölünün birden fazla bölgesinde tespit edildiği ayrıca baraj suyundan ve balık ölülerinden numune alındığı ifade edildi.

Barajda toplu balık ölümleri! Ekipler numune aldı

Kıyılara vuran yüzlerce balığın iri yapıda olduğu görüldü.

Barajda toplu balık ölümleri! Ekipler numune aldı

Ayvacık barajındaki balık ölümlerinin sebebi su ve balıklardan alınan numunelerin incelenmesinden sonra ortaya çıkacak.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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