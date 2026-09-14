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Ekonomi

Ziyan etmiyor sirkeye dönüştürüyor! Geçen yıl 65 TL'den satılıyordu, bu yıl 40 TL

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Ziyan etmiyor sirkeye dönüştürüyor! Geçen yıl 65 TL'den satılıyordu, bu yıl 40 TL

Hisarcık'ta işçi emeklisi olan Hasan Soyugür düşen elmaları toplayarak sirke yapımında kullanıyor. Geçen yıl 65 liradan satılan elma kurusunun bu yıl 40 liradan satıldığını ifade eden Soyugür, dip elmasının ise yaklaşık 4 liraya kadar gerilediğini söyledi. Bu elmaları doğal bir sirkeye dönüştüren işçi, hazırladığı karışımı güneşte bekleterek, 15 gün içerisinde doğal bir sirke haline geldiğini aktardı.

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Hisarcık’ta çiftlik evinde yaşayan işçi emeklisi Hasan Soyugür, ağaçların dibine düşen elmaları toplayarak doğal sirke yapımında değerlendiriyor. Geçen yıl tüccara elma kurusunu son olarak 65 liradan sattığını belirten Hasan Soyugür, bu yıl elma kurusunun 35-40 liraya, dip elmasının ise yaklaşık 4 liraya kadar gerilediğini ifade etti. Fiyatların düşük olması nedeniyle ağaçların dibine düşen elmaları değerlendirmeye karar veren Hasan Soyugür, bu elmaları doğal sirkeye dönüştürüyor.

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"15 GÜNDE DOĞAL SİRKE OLUYOR"

Doğal sirke yapımının oldukça kolay olduğunu anlatan Hasan Soyugür, hazırladığı karışımın güneşte bekletilerek mayalandığını söyledi. Hasan Soyugür, "5 litrelik cam veya plastik bidona 1 kilogram elmayı soyup doğruyorum. Daha sonra mayalanması için bidonun içine biraz nohut, ekmek parçası, tuz, şeker ve 1 tatlı kaşığı bal ilave ediyorum. Hazırladığım karışımı güneşte bekletiyorum. Yaklaşık 15 gün içerisinde doğal sirke haline geliyor" dedi.
Hasan Soyugür, böylece ekonomik değeri düşük olan dip elmalarının da değerlendirilerek israfın önüne geçildiğini belirtti.

Ziyan etmiyor sirkeye dönüştürüyor! Geçen yıl 65 TLden satılıyordu, bu yıl 40 TL
Başlık ResmiZiyan etmiyor sirkeye dönüştürüyor! Geçen yıl 65 TLden satılıyordu, bu yıl 40 TL
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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