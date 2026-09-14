Özel'e Vali Gül'den tepki: Seçim, kanuna uygun yapıldı

Özgür Özel’in Üsküdar seçimleri üzerinden İstanbul Valisi Davut Gül’ü hedef almasına Gül’den sert cevap geldi. Gül, seçim tarihinden salondaki güvenlik önlemlerine kadar tartışılan tüm noktaları tek tek açıkladı.

Sinem Dededaş’ın yolsuzluk sebebiyle görevden alınmasının ardından yapılan seçimde Üsküdar Belediyesinin AK Parti’ye geçmesini Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hazmedemedi.

Üsküdar’da miting yapan Özel “AK Parti’ye çalışıyor” diyerek İstanbul Valisi Davut Gül’ü suçladı. Özel “İçeride belediye meclis üyeleri duracak diye cumartesiye seçim koymuşsun” suçlamasında bulundu. Vali Gül’den cevap gecikmedi.

Özele Vali Gülden tepki: Seçim, kanuna uygun yapıldı

Siyasi partiler arasındaki rekabetin tarafı olmadığını söyleyen Gül, Yeni Partililerin Gültekin’in ‘G’sini 6, Ziya’nın ‘Z’sini 2 olarak okuduğu ilk seçimin mahkeme tarafından iptal edildiğini hatırlattı.

Belediye Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca sürenin son günü olan 5 Eylül 2026 Cumartesi tarihinin belirlendiğini kaydeden Gül, şöyle dedi:

Özele Vali Gülden tepki: Seçim, kanuna uygun yapıldı

Meclis üyeleri dışında kimsenin salona alınmaması da keyfî veya siyasi bir tercih değildir. İlk seçimde, meclis üyeleri başkan vekilliği seçimini yaparken üçüncü turun ardından, ara verilmemesi gerekirken seçime ara verildi. Bu ara sırasında il başkanınız ve beraberindeki kişilerin meclis üyeleriyle toplantı yaptığı; bazı meclis üyelerinin tercihlerini değiştirmeleri amacıyla baskı ve tehdide maruz bırakıldıkları, hakaretlere uğradıkları iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Yaşanan bu olayların ardından, yeni seçimin güvenli ve dış müdahaleden uzak bir ortamda yapılabilmesi amacıyla savcılığın talebi üzerine Meclis üyeleri dışında kimsenin salona alınmaması yönünde gerekli tedbir uygulandı. Dolayısıyla ortada gizlenecek veya çarpıtılacak bir süreç yoktur...

Özel’e bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Çelik “Sayın Özel, kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini, devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez” dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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