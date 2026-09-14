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T-Otomobil

Otomotiv sanayisinde kan kaybı: Otomobil ihracatında yüzde 28’lik sert düşüş

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Otomotiv sanayisinde kan kaybı: Otomobil ihracatında yüzde 28’lik sert düşüş

Türkiye otomotiv sektöründe yılın ilk 8 ayında üretim, ihracat ve iç pazarda düşüş yaşandı. Otomobil üretimi yüzde 19, ihracatı ise yüzde 28 geriledi.

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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının ilk 8 aylık verilerini açıkladı. Yayınlanan rapora göre; toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 azalarak 841 bin 583 adet olurken, otomobil üretimi ise yüzde 19 düşüşle 458 bin 169 adede geriledi.

Ticari araç üretiminde yüzde 12’lik bir artış yakalansa da iç pazardaki ticari araç satışları yüzde 5 daraldı. Sektörün dış ticaret ayağında da kan kaybı sürdü; toplam otomotiv ihracatı yüzde 12 azalarak 597 bin 594 adet düzeyinde kalırken, otomobil ihracatı yüzde 28 gibi sert bir kayıpla 279 bin 341 adede indi.

Otomotiv sanayisinde kan kaybı: Otomobil ihracatında yüzde 28’lik sert düşüş
Başlık ResmiOtomotiv sanayisinde kan kaybı: Otomobil ihracatında yüzde 28’lik sert düşüş
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Bu genel düşüş trendi iç pazara da yansıdı ve Türkiye otomotiv toplam pazarı yüzde 12 küçülerek 745 bin 597 adet olarak kapandı; otomobil satışları ise tek başına yüzde 14 gerileyerek 564 bin 241 adet oldu.

Yazar : ALİ ÇELİK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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