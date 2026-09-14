Gençleri cinsiyetsizleştirmek için yurt dışından fonlanıp uyuşturucu ve fuhuş ağı kuran “sapık dernekler” dağıtıldı.

HABER MERKEZİ- İstanbul’da ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında ifade veren bir şüphelinin beyanları üzerine 5 il merkezli 15 ili kapsayan “Ailem Güvende” operasyonları başlatıldı. Dev operasyonda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildi.

Cinsiyetsizleştirme ve eş cinsellik propagandası yapan, 73 dernek, oluşum ve işletmeye ait sosyal medya, web sitesine erişim yasağı getirildi. Soruşturmaların mali boyutunda LGBT ve ahlaksızlığı teşvik eden derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi.

Telefonunda yapılan bilirkişi incelemesinin ardından bulunan fotoğraf, mesaj ve kayıtlar hakkında ayrıntılı beyanda bulunan şüpheli, bazı kişilerden para karşılığında uyuşturucu temin ettiğini, uyuşturucu partileri düzenlediğini anlattı. Telefonundaki farklı tarihlere ait uyuşturucu görüntülerinin kimler tarafından kendisine gönderildiğini de savcılığa tek tek açıkladı.

Uyuşturucu, fuhuş, ahlaksızlık... Derin LGBT temizliği

İfadenin en dikkat çekici bölümlerinden birini ise Telegram yazışmaları oluşturdu. Şüpheli, telefonunda ve sosyal medya hesaplarında kayıtlı çok sayıda kişinin para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini, bazı kişilerin ise başkalarını para karşılığı erkeklerle buluşturduğunu beyan etti.

Dosyaya yansıyan anlatımlarda, bu ilişkiler için kullanılan IBAN hesapları ile Telegram kullanıcı adlarının da savcılığa bildirildiği görüldü. Şüpheli ayrıca bazı kişilerin Telegram, Instagram, X ve OnlyFans üzerinden müstehcen görüntülerini para karşılığında yayımladığını, bazı kişilerin ise hem uyuşturucu temin ettiğini hem de para karşılığı cinsel ilişki ağı içerisinde yer aldığını anlattı.

Uyuşturucu, fuhuş, ahlaksızlık... Derin LGBT temizliği

Bir kişi hakkında ise başka kişilere “jigolo” temin ettiği yönünde beyanda bulundu. Bunun ardından soruşturma derinleştirildi. Dosyada ortaya çıkarılan bağlantılar, sosyal medya hesapları, iletişim kayıtları ve finansal izlerin incelenmesiyle genişleyen süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde yürütülen “Ailem Güvende” operasyonuna uzandı.

Uyuşturucu, fuhuş, ahlaksızlık... Derin LGBT temizliği

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 5 il merkezli 15 ili kapsayan çalışmalarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildiğini kaydetti.

Soruşturmalarda, fuhuşa aracılık veya yer temin eden kişilerin, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiğini aktaran Gürlek, şu bilgileri verdi: Eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapılmış, uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konulmuş, çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmıştır.

Uyuşturucu, fuhuş, ahlaksızlık... Derin LGBT temizliği

Soruşturmaların mali boyutunda LGBT ve ahlaksızlığı teşvik eden derneklere ilişkin MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edilmiştir. Bu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmalara konu faaliyetlerle bağlantısı araştırılmaktadır.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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