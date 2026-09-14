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Yunanistan'da 'Aşil Kalkanı' krizi büyüyor: 'Bizi riske atıyorsunuz' itirazı

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Yunanistan'da 'Aşil Kalkanı' krizi büyüyor: 'Bizi riske atıyorsunuz' itirazı

Yunanistan’da İsrail’den alınması planlanan "Aşil Kalkanı" savunma sistemi tartışmaya neden oldu. Askerî kaynaklar, sistemin Atina’yı İsrail’e bağımlı hâle getireceğini savundu.

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Yunanistan’da İsrail’den tedarik edilmesi planlanan “Aşil Kalkanı” hava ve füze savunma sistemi, Atina’yı Tel Aviv’e bağımlı hâle getireceği gerekçesiyle tepki alıyor. Yunan Documento gazetesi, “Rusya için ‘kalkan’, Türkiye için değil” başlıklı dosyasında, Aşil Kalkanı projesinde öne çıkan “Israel Aerospace Industries (IAI)” adlı İsrailli şirketin, Yunanistan’da geçmiş yıllardaki yasa dışı dinleme skandalının merkezindeki Predator casus yazılımını geliştiren Cytrox firmasının yüzde 31 hissesine sahip olduğuna dikkat çekti.

Documento, bu sebeple Yunanistan’ın milyarlarca avroluk hava savunma projesinde iş birliği yapacağı IAI’ın geçmişinin ayrıca incelenmesi gerektiğini vurguladı.

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BAĞIMLI HÂLE GETİRDİK

Haberde görüşlerine yer verilen askerî kaynaklar, 'Aşil Kalkanı’nın kritik bölümünün sensörler, önleme sistemleri ve komuta-kontrol merkezinden oluşan bir yapı olduğunu belirtti. Askerî kaynaklar, sistemin “anahtarlarının” İsrail’in elinde kalacağını aktararak “Hükûmet bizi İsrail diplomasisine bağımlı hâle getirmeyi başardı” değerlendirmesinde bulundu.

ABD BİLE SATIN ALMADI

Aynı kaynaklar, ABD’nin dahi söz konusu sistemi satın almadığına dikkati çekerek, bunun nedenlerinden birinin Washington’ın sistemi bütünüyle kontrol edememesi, diğerinin ise İsrail’in kritik teknolojinin tamamını devretmemesi olduğunu ifade etti.

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Haberde, “ABD dahi sistemi satın almadı” değerlendirmesinin, Yunanistan’ın kaynak kodları ve komuta-kontrol altyapısı üzerindeki yetkisinin ne ölçüde olacağına ilişkin soru işaretlerini artırdığı kaydedildi.

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TÜRKİYE’DEN KORUMAZ

Eski Büyükelçi Vasilis Bornovas da benzer silah sistemlerinin tedarikinde kaynak kodlarına erişimin temel meselelerden biri olduğunun altını çizdi.

Bornovas, 'Aşil Kalkanı’nın bütün unsurlarının doğrudan Türkiye’ye yönelik olmadığını savunarak, sistemin önemli bölümünün Rusya ve “kuzeyden gelebilecek tehdit” çerçevesinde değerlendirildiğini aktardı.

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Yunanistan Komünist Partisine (KKE) yakın 902.gr haber sitesi de İsrail’den tedarik edilmesi planlanan “Aşil Kalkanı” hava ve füze savunma sisteminin, Yunanistan’ın güvenliğini artırmak yerine ülkeyi yeni risklerle karşı karşıya bırakabileceğini belirtti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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