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Dünya

Birleşik Krallık'ın geleceği tehlikede! İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler liderleri ayrılık referandumu için ilk adımı attı

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Birleşik Krallık'ın geleceği tehlikede! İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler liderleri ayrılık referandumu için ilk adımı attı

Birleşik Krallık'ın geleceğini doğrudan etkileyecek ayrılık tartışması yeni bir aşamaya taşınıyor. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın bağımsızlık yanlısı liderleri, Londra yönetiminden referandum hakkı talep etmek ve anayasal gelecekleri konusunda ortak hareket etmek için Cardiff'te ilk kez aynı masaya oturacak.

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The Telegraph'ın haberine göre İskoçya Başbakanı Swinney, Galler Başbakanı ap Iorwerth ve Kuzey İrlanda Başbakanı O'Neill, Cardiff'te bir araya gelecek.

İrlanda'nın ana muhalefet partisi Sinn Fein'in lideri McDonald da görüşmelere katılacak.

Birleşik Krallıkın geleceği tehlikede! İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler liderleri ayrılık referandumu için ilk adımı attı
Başlık ResmiBirleşik Krallıkın geleceği tehlikede! İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler liderleri ayrılık referandumu için ilk adımı attı

REFERANDUM HAKKI İÇİN ORTAK DEKLARASYON

Tarafların, halkların kendi geleceklerini demokratik yollarla belirleme hakkını savunan ortak bir deklarasyona imza atması bekleniyor. İşbirliğinin yalnızca anayasal statüyle sınırlı kalmayacağı ekonomi, enerji, Avrupa ve uluslararası ilişkileri de kapsayacağı ifade ediliyor.

Üç bölgedeki siyasi tablo da toplantının önemini artırıyor. İskoçya'da SNP, Galler'de Plaid Cymru bağımsızlığı savunurken Kuzey İrlanda'daki Sinn Fein, İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmeyi destekliyor.

Birleşik Krallıkın geleceği tehlikede! İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler liderleri ayrılık referandumu için ilk adımı attı
Başlık ResmiBirleşik Krallıkın geleceği tehlikede! İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler liderleri ayrılık referandumu için ilk adımı attı

"BİRLEŞİK KRALLIK'IN SON BAŞBAKANI OLABİLİR"

Swinney, Başbakan Burnham'ı hedef alarak Birleşik Krallık'ın mevcut yapısının sürdürülebilir olmadığını açıkladı.

Swinney, "Ciddi bir anayasal değişimin arkasındaki ivme inkar edilemez. Andy Burnham artık tarihe Birleşik Krallık'ın son başbakanı olarak geçebileceği fikriyle yüzleşmek zorunda." dedi.

Birleşik Krallıkın geleceği tehlikede! İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler liderleri ayrılık referandumu için ilk adımı attı
Başlık ResmiBirleşik Krallıkın geleceği tehlikede! İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler liderleri ayrılık referandumu için ilk adımı attı

BAŞBAKAN BURNHAM'DAN REFERANDUMA KAPIYI KAPATAN MESAJ

Burnham daha önce kamuoyunda yeterince güçlü bir destek oluşması halinde İskoçya'da yeni bir bağımsızlık referandumunun değerlendirilebileceğine işaret etmişti. Ancak daha sonra Swinney'e gönderdiği mektupta geri adım atarak İşçi Partisi'nin bağımsızlığı veya yeni bir referandumu desteklemediğini söyledi.

Burnham, yeni bir İskoçya bağımsızlık referandumunun en azından bir sonraki genel seçime kadar söz konusu olmadığını ifade etti.

Birleşik Krallıkın geleceği tehlikede! İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler liderleri ayrılık referandumu için ilk adımı attı
Başlık ResmiBirleşik Krallıkın geleceği tehlikede! İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler liderleri ayrılık referandumu için ilk adımı attı

İNGİLTERE'DEN AYRILMAK İÇİN ÜÇ FARKLI YOL

İskoçya ve Galler'deki bağımsızlık hareketleri kendi devletlerini kurmayı hedeflerken Kuzey İrlanda'daki süreç farklı işliyor. Sinn Fein, Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan ayrılarak İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmesini savunuyor.

1998 tarihli Hayırlı Cuma Anlaşması, gerekli koşulların oluşması halinde Kuzey İrlanda'nın anayasal geleceğinin halk oylamasına sunulmasına imkan tanıyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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