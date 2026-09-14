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T-Otomobil

"Otomobil alan kazanır" dönemi bitti: İkinci el yatırımcısına artık zarar yazdırıyor

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Son bir yılda sadece %8,7 artan ikinci el araç fiyatları, yatırımcısını enflasyon ve döviz karşısında zarara uğrattı. Otomobil yıllık bazda; %31,51’lik enflasyonun, %17,7 değer kazanan doların ve %16,9 yükselen avronun çok gerisinde kalarak yatırım cazibesini tamamen kaybetti.

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Yıllardır süren “otomobil alan kazanır” dönemi resmen kapandı. Pandeminin ilk günlerinden 2025 yılının son aylarına kadar âdeta çılgın bir yükseliş grafiği çizen ve yatırımcıların gözdesi hâline gelen ikinci el otomobil piyasası, uzun soluklu çıkış trendini bitirdi.

Geçmiş yıllarda yatırım amacıyla araç satın alanlar yüksek kâr marjları elde ederken, uygulanan kararlı para politikaları sayesinde piyasada taşlar yerine oturmaya başladı ve beklenen fiyat dengesi sağlandı. İkinci el araçlar artık bir yatırım aracı olma cazibesini kaybederek asıl işlevi olan kullanım değerine dönerken, piyasadaki bu sağlıklı normalleşme ve fiyat düzeltmeleri, yakın ve orta vadede yatırım amaçlı alımlarda kâr etmek yerine zarar ettiren bir pozisyonu beraberinde getirdi.

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ARTIŞ SINIRLI OLUR

Türkiye’nin önde gelen online ikinci el araç platformlarından VavaCars’ın yapay zekâ ile geliştirdiği ve kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı VavaAI Fiyat Endeksi Ağustos 2026 raporuna göre fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşüş gösterdi. Son bir yıllık dönemde ise yüzde 8,7 artan ikinci el araç fiyatları hem enflasyonun hem de döviz kurlarındaki yükselişin altında kaldı. Aynı dönemde enflasyon yüzde 31,51 seviyesinde gerçekleşirken dolar yüzde 17,7, avro ise yüzde 16,9 oranında TL karşısında değer kazandı.

Otomobil alan kazanır dönemi bitti: İkinci el yatırımcısına artık zarar yazdırıyor
Başlık ResmiOtomobil alan kazanır dönemi bitti: İkinci el yatırımcısına artık zarar yazdırıyor

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli konuyla ilgili açıklamasında ikinci el araç fiyatlarının yataya yakın ve dengeli görünümünü korunduğunu dile getirerek; “Sıfır araç kampanyalarından doğan rekabet ve sıkı finansman şartları bu seyirde belirleyici olurken, fiyat artışı yılbaşından bu yana enflasyon ve döviz kurlarının gerisinde kaldı. Mevcut şartların sürmesi hâlinde kısa vadede ikinci el araç fiyatlarında hızlı ve genele yayılan bir artıştan çok, sınırlı aylık değişimlerin olduğu bir seyir bekliyoruz” dedi.

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ORTALAMA DÜŞÜYOR

Türkiye’nin ilk online ilan platformu arabam.com tarafından yayınlanan ağustos ayı ikinci el ilan verilerine göre temmuz ayında 917.614 TL olan ortalama ilan fiyatı ağustos ayında 913.817 TL’ye düştü. Bu yıl ilk kez ortalama ilan fiyatında düşüş kaydedilirken, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar ise aylık bazda %2,21 geriledi.

Otomobil alan kazanır dönemi bitti: İkinci el yatırımcısına artık zarar yazdırıyor
Başlık ResmiOtomobil alan kazanır dönemi bitti: İkinci el yatırımcısına artık zarar yazdırıyor

arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, ağustos ayında altın ve gümüş fiyatlarındaki toparlanmanın etkisiyle ikinci el piyasasında bir miktar hareketlilik yaşandığına dikkat çekerek “Sıfır araç pazarında daralma devam ediyor. Markaların satış desteği için duyurduğu kampanyalar, 2. elde gerilemeye yol açıyor. Bu fiyat avantajını değerlendirmek isteyenler ile altın fiyatlarındaki hareketlenmenin ardından yatırımlarını nakde çeviren tüketicilerin talebi, ikinci el piyasasını hareketlendirdi. Bu hareketliliğin eylül ayında da devam edeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Yazar : ALİ ÇELİK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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